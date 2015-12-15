اردیبهشت ماه؛ زمان دائمی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه به تبیین آخرین تحولات مسابقات قرآن کریم پرداخت.
حسینی با اشاره به تحلیل تلاوت متسابقان در مسابقات کشوری امسال گفت: یکی از موضوعاتی که برای مسابقات امسال در دست اقدام است استفاده از یک کارشناس مجری در رقابتها است که طی آن یکی از اساتید پس از تلاوت شرکتکننده در دقایقی کوتاه تلاوت او را تحلیل و نکات را برای استفاده حاضران بیان کند.
وی با اشاره به تغییر زمانبندی مسابقات کشوری قرآن کریم از سال آینده گفت: مسابقات سراسری قرآن کریم سال آینده اواخر شهریور و یا اوایل مهرماه برگزار خواهد شد. مراحل شهرستانی و استانی رقابتها هم تیر و مردادماه برگزار خواهد شد.
حسینی درخصوص تغییر زمانبندی مسابقات بینالمللی قرآن کریم گفت: طبق تقویم قمری مسابقات بینالمللی سال به سال به عقب میآمد و با این روند چند سال دیگر با عید نوروز و پس از آن با فصل زمستان تداخل پیدا میکرد، از این رو برای حل این مشکل در ستاد عالی مسابقات مقرر شد این رقابتها در زمان ثابت یعنی در اردیبهشتماه برگزار شود، البته برای سال آینده مشکلی نداریم و برای سالهای بعد باید برگزاری رقابتها با مناسبتهای آن مقطع زمانی هماهنگ شود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به دلایل انتخاب میزبانان چهار دوره آینده گفت: یکی از مشکلات پیش روی میزبانان مسابقات سراسری انتخاب دیر هنگام و آمادهسازی استان برای مسابقات است. اما با انتخاب میزبانان چهار دوره بعد هم شرایط آمادهسازی برای آنها فراهم میشود و هم اینکه میتوانند در بودجه سال استان، هزینههای مسابقات را بگنجانند.
حسینی با اشاره به تنظیم تقویم قرآنی سال ۱۳۹۵ کل کشور گفت: یکی از مشکلات فعالیتهای قرآنی تداخل برنامهها و مسابقات نهادهای مختلف با هم است که برای حل این مشکل مقرر شد نهادهای مختلف برنامههای خود را به ستاد عالی مسابقات اعلام و تا پایان سال برنامهریزی جامعی تدوین و اسفندماه اعلام شود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به راهاندازی پورتال مسابقات گفت: یکی دیگر از برنامههای ما برای کیفیتبخشی به مسابقات راهاندازی پورتال رقابتها است که تلاش میکنیم تا ۶ ماه آینده راهاندازی شود. البته فعلاً سایت مسابقات در دسترس علاقهمندان قرار دارد و از طریق رسانهها و گروههای اجتماعی تلاش بر اطلاعرسانی مطلوب مسابقات داریم.
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