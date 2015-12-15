بیش از ۳۴۰۰ دستگاه تاکسی همدان در ۸۰ مسیر ساماندهی شدند

مهرداد خورشیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر از ساعت زنی صبحگاهی تمامی مسئولین خطوط تاکسیرانی همدان خبر داد و گفت: هدف از ساعت زنی نظارت بر فعالیت رانندگان است.

وی عنوان کرد: مسئولین خط موظف به ساعت زنی صبحگاهی هستند و در صورت تخطی به کمیته انضباطی معرفی و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر همدان بابیان اینکه در هر ۸۰ مسیر یک نفر مسئول ساعت زنی صبح گاهی خواهد بود، ادامه داد:مسئولین خط‌ها همه‌روزه باید از شش و نیم صبح در مسیرها برای ساعت زنی آماده باشند.

خورشیدوند بیان کرد: مسیرهای خیابان بوعلی در میدان آرامگاه بوعلی حدفاصل بین‌النهرین و ابتدای بوعلی و مسیرهای منشعب از خیابان تختی، شهدا، باباطاهر در میدان اصلی شهر و مسیرهای منشعب به خیابان اکباتان در میدان سپاه توسط بازرسین سازمان تاکسی‌رانی ساعت زنی خواهند شد.

وی بیان کرد: سه هزار و ۴۲۰ دستگاه تاکسی در ۸۰ مسیر و محور درون شهری همدان ساماندهی و تقسیم شدند.