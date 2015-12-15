به گزارش خبرگزاری مهر، سعید درخشنده افزود: به همین منظور دو نشست در هفته آینده خواهیم داشت تا با مشورت ناظران، داوران، مربیان و سرپرستان تیمهای لیگ برتری شرایط بهتری را برای دور برگشت این رقابتها رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه نشست هماهنگی لیگ برتر والیبال ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۹ آذرماه با حضور سرپرستان و سرمربیان باشگاههای شرکت کننده در این رقابتها تشکیل میشود، گفت: بررسی نقاط ضعف و قوت نیم فصل لیگ برتر یکی از موضوعات این نشست است که باید ضعفها برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تصریح کرد: بداخلاقیهای دور رفت لیگ برتر یکی دیگر از موضوعات این نشست خواهد بود تا با همدلی و همکاری سرپرستان و سرمربیان به راهکارهایی برسیم که این مشکلات در دور برگشت و مرحله پلی آف به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه به بدهی باشگاه های لیگ برتری اشاره کرد و گفت: در نشست هماهنگی لیگ برتر به این موضوع نیز پرداخته می شود و تصمیماتی برای شروع دور برگشت در این زمینه خواهیم گرفت.
درخشنده به درخواست برخی باشگاهها برای تغییر در نحوه برگزاری پلی آف لیگ برتر اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در نشست هماهنگی لیگ برتر مطرح میشود و در صورت تصویب اعضا شکل پلیآف تغییر خواهد کرد.
وی نظرخواهی از سرمربیان در باره تغییر بند آیین نامه سازمان لیگ درباره استفاده از بازیکنان خارجی را از دیگر موضوعات این نشست دانست و گفت: باید این موضوع در آیین نامه روش شود.
رییس سازمان لیگ دومین نشست هفته آینده را با حضور ناظران و داوران بین المللی والیبال ایران دانست و گفت: این نشست ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۳۰ آذرماه برگزار خواهد شد. در این نشست با هماهنگی شرکت کنندگان نقاط ضعف دور رفت لیگ برتر را بررسی می کنیم تا برای دور برگشت برنامه ریزی بهتری داشته باشم.
وی تاکید کرد: همچنین مشکلات میزبانی باشگاهها و رفتار تماشاگران برخی تیمها نیز در این نشست مطرح خواهد شد تا با دقت بیشتری آماده برگزاری دور برگشت لیگ بیست و نهم شویم.
