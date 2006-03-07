تقدير از بازيكنان تيم ملي پس از هر پيروزي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر،حبيب كاشاني در دويست و بيستمين جلسه علني شوراي شهر تهران به موضوع ارايه پاداش توسط شهرداري تهران به تيم ملي پرداخت و گفت: اهداي جوايز به اين تيمها يك سنت حسنه است كه مختص به اين دوره از فعاليت شهرداري نميشود.
وي تصريح كرد : شهرداري تهران در سال هاي گذشته به تيمهاي ملي مختلف مانند واليبال، كشتي، كوهنوردي، قهرمانان المپيكهاي گوناگون و... هدايايي اهداكرده است.
اين عضو شوراي شهرتهران با اشاره به تاريخچه اهداي پاداش به تيم ملي فوتبال ايران در زمان احمدينژاد، افزود : در ديدار رييس فدراسيون فوتبال با شهردار وقت، وي قول داد كه بعد از هر بازي تيم ملي فوتبال، از بازيكنان تقدير شود كه اين موضوع تحقق يافت و اسناد آن موجود است.
كاشاني ادامه داد: قول اصلي دكتر احمدينژاد مبني بر صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني بود كه در صورت صعود خانههايي در طرح نواب به بازيكنان با 50 درصد تخفيف واگذار شود و مابقي هم به صورت قسطي از آنان دريافت شود.
وي خاطرنشانكرد:با تغييروتحولات دررياست جمهوري، رييس فدراسيون فوتبال طي نامهاي با اشاره به وعدههاي داده شده خواستار تحقق اين وعدهها شدند.
وي با اشاره به سخنان شهردارتهران براي تحقق اين وعدهها گفت: قاليباف با اطلاع ازاين وعدهها گفت چه شفاهي و چه كتبي بايد عمل شود .
كاشاني اظهار داشت : بر اين اساس شهردارتهران با ارايه مبلغ 18 ميليون تومان به هر بازيكن موافقت كرد كه البته سقف كمك به هرشخص مطابق وعدههاي پيشين 20 ميليون تومان بوده وقاليباف اين وعدهها را تعديل كرده است.
همچنين مهندس واعظ آشتياني خزانهدار شوراي شهرتهران نيزدر اين باره گفت : من با استناد به سخن رييس شوراي شهر كه وي نيز خواستار مشخص شدن منبع پرداخت اين هزينهها شده ، ادعا كرده ام كه اين حق مردم است و بايددرخصوص آن توضيح داده شود.
وي تاكيد كرد : مشخص شدن حق مردم عوام فريبي نيست.
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