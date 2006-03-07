تقدير از بازيكنان تيم ملي پس از هر پيروزي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر،حبيب كاشاني در دويست و بيستمين جلسه علني شوراي شهر تهران به موضوع ارايه پاداش توسط شهرداري تهران به تيم‌‏ ملي پرداخت و گفت: اهداي جوايز به اين تيم‌‏ها يك سنت حسنه است كه مختص به اين دوره از فعاليت شهرداري نمي‌‏شود.

وي تصريح كرد : شهرداري تهران در سال هاي گذشته به تيم‌‏هاي ملي مختلف مانند واليبال، كشتي، كوهنوردي، قهرمانان المپيك‌‏هاي گوناگون و... هدايايي اهداكرده است.

اين عضو شوراي شهرتهران با اشاره به تاريخچه اهداي پاداش به تيم ملي فوتبال ايران در زمان احمدي‌‏نژاد، افزود : در ديدار رييس فدراسيون فوتبال با شهردار وقت، وي قول داد كه بعد از هر بازي تيم ملي فوتبال، از بازيكنان تقدير شود كه اين موضوع تحقق يافت و اسناد آن موجود است.

كاشاني ادامه داد: قول اصلي دكتر احمدي‌‏نژاد مبني بر صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني بود كه در صورت صعود خانه‌‏هايي در طرح نواب به بازيكنان با 50 درصد تخفيف واگذار شود و مابقي هم به صورت قسطي از آنان دريافت شود.

وي خاطرنشان‌‏كرد:با تغييروتحولات دررياست جمهوري، رييس فدراسيون فوتبال طي نامه‌‏اي با اشاره به وعده‌‏هاي داده شده خواستار تحقق اين وعده‌‏ها شدند.

وي با اشاره به سخنان شهردارتهران براي تحقق اين وعده‌‏ها گفت: قاليباف با اطلاع ازاين وعده‌‏ها گفت چه شفاهي و چه كتبي بايد عمل شود .

كاشاني اظهار داشت : بر اين اساس شهردارتهران با ارايه مبلغ 18 ميليون تومان به هر بازيكن موافقت كرد كه البته سقف كمك به هرشخص مطابق وعده‌‏هاي پيشين 20 ميليون تومان بوده وقاليباف اين وعده‌‏ها را تعديل كرده است.

همچنين مهندس واعظ آشتياني خزانه‌‏دار شوراي شهرتهران نيزدر اين باره گفت : من با استناد به سخن رييس شوراي شهر كه وي نيز خواستار مشخص شدن منبع پرداخت اين هزينه‌‏ها شده ، ادعا كرده ‌‏ام كه اين حق مردم است و بايددرخصوص آن توضيح داده شود.

وي تاكيد كرد : مشخص شدن حق مردم عوام‌ ‏فريبي نيست.