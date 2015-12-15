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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

در شورای شهر تهران؛

یک فوریت اصلاحیه اخذ عوارض از موتورسیکلت ها تصویب شد

یک فوریت اصلاحیه اخذ عوارض از موتورسیکلت ها تصویب شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با موافقت خود به یک فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن طرح اخذ عوارض سالیانه از موتورسیکلت های شهر تهران اصلاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و شانزدهمین جلسه شورا بررسی یک فوریت لایحه «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض سالیانه از موتورسیکلت ها در شهر تهران» در دستور قرار گرفت.

احمد دنیامالی در تشریح این موضوع گفت: یکی از اهداف مدیریت شهری ارجحیت منافع عمومی به ویژه تقویت زندگی شهری و نیز نگهداشت دارایی های زیر ساخت عمران شهری (معابر ، بزرگراه ها ف تونل ها و...) روان سازی جریان ترافیک و اعمال مدیریت ترافیکی با هزینه های مترتب است.

وی ادامه داد: از اینرو با توجه به افزایش تقاضای سفر وسایل نقلیه موتوری به طور اعم و موتور سیکلت های به طور اخص در سال های اخیر ایجاب می کن که لایحه اصلاح اخذ عوارض سالیانه از موتورسیکلت ها در شهر تهران ارائه شود.

در ادامه جلسه یک فوریت این لایحه بدون آنکه مخالفی داشته باشد با اکثریت رای اعضا به تصویب رسید.

کد مطلب 3000794
نورا حسینی

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