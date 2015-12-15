گاز پیک نیک یک کارگاه باطری سازی در مشهد را به آتش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارگر جوان که برای طبخ غذا از یک سیلندر پیک نیکی استفاده می کرد صبح امروز به دلیل شعله ور شدن البسه و رختخواب محل استراحت خود در میان شعله های دود و آتش به محاصره درآمد.

با شعله ور شدن اتاق این کارگر باطری ساز و متصاعد شدن دود ساکنان محله طی تماس با سامانه ۱۲۵ از نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد برای مهار آتش و نجات این جوان درخواست کمک کردند.

مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: صبح امروز آتش سوزی در یک کارگاه باطری سازی در خیابان کوشش به سامانه۱۲۵ اعلام شد که در همین رابطه ماموران ایستگاه ۱۱ آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل اطفایی به محل حادثه اعزام شدند.

حسین خاکپور اظهار کرد: محل آتش سوزی طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه قدیمی به مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع بود.

وی ادامه داد: کانون آتش محل استراحت کارگران به مساحت تقریبی ۱۵ متر مربع بود که با توجه به روشن بودن پیک نیک و مجاورت آن با اقلام قابل اشتعال نظیر البسه و رختخواب، آتش در این محل کاملا شعله ور و در حال گسترش به قسمت های دیگر بود.

وی با بیان اینکه یکی از کارگران در محل حادثه در میان دود و آتش گرفتار شده بود بیان کرد: آتش نشانان برای رسیدن به کانون آتش با دو درب بسته و قفل شده رو برو شدند که پس از عملیات بازگشایی راه های دسترسی نسبت به اطفای آتش و نجات جان این جوان اقدام شد.

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید اما محل استراحت کارگران در آتش سوخت و بخشی از سقف کارگاه نیز دچار دودگرفتگی شد.