محکومیت حمله به شیعیان نیجریه توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:

در این مقطع حساس تاریخی که جهان اسلام با چالشهای مختلفی مانند صهیونیست و گروه‌های تکفیری و تروریستی و نقشه‌‌های شوم استکبار جهانی در بسیاری از کشورهای اسلامی مواجه است جای تأسف است در کشور نیجریه که ۷۰ درصد از مردم آن مسلمان می‌باشد شاهد جنایت آشکار نظامیان در حمله به حسینیه بقیه‌الله و منزل رهبر شیعیان این کشور باشیم که منجر به شهادت رسیدن صدها تن و زخمی شدن شیخ ابراهیم زکزاکی و اطرافیان ایشان گردید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن این حرکت خصمانه و نابخردانه نظامیان در این کشور، بر حفظ حقوق همه مسلمانان در سراسر جهان تاکید و همه را بر حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل چنین توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دعوت نموده و از مجامع بین المللی و حقوق بشری که در کوچکترین حادثه‌ای در جهان موضع گیری می‌نمایند اما در مقابل این جنایت بزرگ سکوت اختیار کرده‌اند درخواست می‌شود واکنش جدی در مقابل چنین مسائلی از خود نشان دهند و در پایان از دولت نیجریه می‌خواهیم ضمن مجازات عوامل خودسر نظامی خود، آزادی و مداوای فوری عالم برجسته شیخ ابراهیم زکزاکی و اعاده حقوق دیگر آسیب دیدگان در این حادثه تلخ را بررسی و از نظامیان خود بخواهد بجای حمله به مسلمانان، فکری جدی برای مقابله با گروه‌های تروریستی مانند بوکوحرام بکند.