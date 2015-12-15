ابراز خرسندی حسن معجونی از احیا شدن تالار مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن معجونی كه در حال برگزاری كارگاه آموزشی كارگردانی تئاتر در مركز تئاتر مولوی است پس از بازدید از مراحل پایانی دوباره سازی این مركز اظهار کرد: تئاتر مولوی در تاریخ تئاتركشور ما جایگاه ارزشمند و قابل توجهی دارد و دوره ای بخش عمده ای از تجربیات جالب، پیشرو و حتی عجیب تئاتری در این سالن رقم می خورد. اما از همان زمان ها مشكلاتی هم داشته كه تقریبا همه كسانی كه در این سالن كار كرده اند به آن آگاهی دارند.

وی ادامه داد: یكی از مهمترین مشكلات این سالن ارتفاع كم آن بود كه خوشبختانه پس از بازسازی اخیر این مشكل و خیلی از مسایل دیگر آن حل شده است و فكر می كنم یكی از بهترین سالن های تئاتر تهران دوباره احیا شده است.

این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به هویت مركز تئاتر مولوی و تئاتر دانشگاهی تصریح کرد: این سالن اساسا به لحاظ استاتیكی نشان می دهد كه برای كارهای تجربی و دانشگاهی مناسب است. از طرفی امید همه ما هم به برای آینده تئاتر كشور به دانشجویان است. خود من علاقه بسیاری دارم كه در فعالیت های نمایشی ام حضور دانشجویان پررنگ باشد و تلاش می كنم مسیر آنان را برای حضور در فضای حرفه ای هموار كنم. هرچند بعضی از آنها علی‌رغم كارهای درخشانی كه در زمان دانشجویی دارند وقتی وارد فضای حرفه ای می شوند كمی عجیب و غریب شده و دیگر آن كارهای دوست داشتنی را تكرار نمی كنند. اما به هرحال باید این نسل جوان و این دانشجویان خلاق سالن داشته باشند و دوباره جریان تئاتر دانشگاهی را زنده كنند و بدون شک بهترین مكان برای آنها تئاتر مولوی ست.