سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه نسخه نهایی عمده آثار متقاضی برای حضور در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده و تعداد کمی از متقاضیان نسخه نهایی اثر خود را برای حضور در جشنواره ارائه نکرده اند که با توجه به زمان باقی مانده نسبت به این کار اقدام می کنند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در این دوره از جشنواره، سینماگران با وقت شناسی بیشتری نسبت به سال های قبل نسخه نهایی آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه کردند که این مساله بسیار قابل توجه است.

سیمونیان تاکید کرد: با توجه به اینکه زمان کمی به مهلت دریافت نسخه نهایی فیلم ها برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر باقی مانده است از سینماگران می‌خواهیم که هر چه سریعتر نسخه نهایی را در اختیار ما بگذارند.

مدیر دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پایان بیان کرد: در هر کدام از بخش های «هنر و تجربه» و «مستند» تنها نسخه نهایی ۵ تا ۶ اثر از بین آثاری که ثبت نام کرده اند به دبیرخانه نرسیده است و در بخش های سینمای ایران نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از آثار نسخه نهایی‌شان به دبیرخانه جشنواره رسیده است.