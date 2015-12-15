افزایش ۲۰ درصدی مرگ و میر در روزهای ناسالم پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که همزمان با اعلام شرایط ناسالم وضعیت قرمز آلودگی هوای پایتخت برگزار شد، رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران آمار تکان دهنده ای از افزایش مرگ و میر در روزهایی که وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار می گیرد، ارائه کرد.

دکتر شهرام گیل آبادی در ابتدای اظهارات خود در خصوص موضوع طرح «خط سفید» گفت: اصولاً در کشور ما آموزش کاربردی جای چندانی ندارد و در شرایطی که اغلب مردم، اصول اولیه زندگی را آموزش ندیده اند و آموزش سبک زندگی برای آنها از اولویت برخوردار نیست، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم موضوعی همچون «خط سفید»، نزد آنها از اولویت برخوردار باشد؟

رانندگی بین خطوط باید به اولویت اول رانندگی در تهران تبدیل شود

رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به این که موضوع آموزش ندادن از یک سو و عدم علاقه به آموزش دیدن از سوی دیگر، انتقال آموزه شهروندی را به کاری سخت و پیچیده تبدیل نموده، اظهار کرد: باید ببینیم موضوعی مانند رعایت «خط سفید» به عنوان یک اولویت زندگی شهروندی در ابتدا به یک رفتار عام و سپس به یک دغدغه عمومی تبدیل شود.

دکتر گیل آبادی با بیان این که رانندگی بین خطوط باید به اولویت اول رانندگی در تهران تبدیل شود، تصریح کرد: به این منظور، اطلاع رسانی و تبلیغات برای این که اثرگذار باشد، باید با زندگی روزمره مردم عجین شده و پیوند بخورد و رعایت «خط سفید» به عنوان دغدغه اصلی رانندگان تهرانی و رانندگی در تهران مطرح شود.

وی با تأکید بر این که در روزهای عادی متوسط بهشت زهرا (س) به طور متوسط روزانه ۱۵۰ میهمان دارد اما در روزهای دی ماه که آلودگی هوا به اوج می رسد و هوای تهران ناسالم می شود، تعداد میهمانان بهشت زهرا به ۱۸۰ نفر در روز افزایش پیدا می کند، تأکید کرد: مرگ و میر در تهران در روزهای آلوده، نسبت به روزهایی که هوای تهران عادی است، بالغ بر ۲۰ درصد افزایش می یآبد.

حوزه سلبی مکمل حوزه ایجابی است

رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به این که بر اساس آمارهای موجود، ارتباط مستقیمی میان افزایش میزان آلودگی هوا با ازدیاد مرگ و میر وجود دارد، اظهار کرد: هر روز که هوای تهران ناسالم تر است، تعداد متوفیات تهران به شکل معناداری افزایش پیدا می کند.

دکتر گیل آبادی با بیان این که «خط سفید» و رانندگی بین خطوط باید به ادبیات مشترک مردم و مسئولان تبدیل شود، تصریح کرد: به جای این که کار انبوه با تأثیرگذاری اندک انجام دهیم، باید با هماهنگی و همدلی کارها را به پیش ببریم تا مجبور نشویم مانند تیمی که تا دقیقه ۹۰ یک گل عقب است، در آخرین دقایق بازی به دنبال زدن گل تساوی باشیم تا بازنده نشویم.

وی با تأکید بر این که حوزه سلبی مکمل حوزه ایجابی است و هر قدر کار آموزشی و اطلاع رسانی انجام دهیم اما اجرای قانون و اعمال قوانین و مقررات به کمک ما نیآید، نمی توانیم انتظار داشته باشیم اتفاق متفاوتی رخ دهد، اضافه کرد: اهمیت بخش اجرایی در حوزه قانونگذاری کاملاً روشن است، ضمن این که هزینه های اجتماعی ناشی از تخلفات ترافیکی را باید بالا برد.

یک ساندویچی به اندازه سه محله آلودگی تولید می کند

رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به این که در شهری زندگی می کنیم که یک ساندویچی در فلان خیابان مرکزی شهر به اندازه دو سه محله شهر، آلودگی و زباله تولید می کند، اظهار کرد: مدیریت شهری نیز تمام و کمال، زباله این ساندویچی را جمع آوری می کند و هزینه ای هم بابت انبوه زباله های جمع آوری شده، دریافت نمی کند.

دکتر گیل آبادی با بیان این که تمام شهروندان اعم از واحدهای صنفی که از امکانات و خدمات شهری استفاده می کنند یا رانندگانی که مرتکب تخلفات رانندگی می شوند، باید بهای واقعی هزینه ای که به شهر و شهروندان تحمیل می کنند را بپردازند، تصریح کرد: وقتی دوربین های هوشمند کنترل ترافیک، شهر و معابر شهری را به دقت کنترل کنند و نسبت به جریمه لحظه ای متخلفان اقدام نمایند، دیگر کسی جرأت نمی کند تخلف نماید.

وی در پایان با تأکید بر لزوم آموزش به نونهالان و کودکان از طریق مهدهای کودک و کودکستان و دبستان ها به واسطه اثرگذاری این مهم بر آینده این عزیزان، علاوه بر تأثیرگذاری آن بر والدین این بچه ها به واسطه یادآوری فرزندانشان به آنها، خاطرنشان کرد: به این منظور فضاهای ماندگار مانند مدارس و مراکز آموزش و فضاهای زودگذر همچون برنامه های رادیویی و تلویزیونی در جهت تبلیغ و ترویج آموزه های شهروندی از جمله آموزش «خط سفید» مکمل یکدیگرند.

«خط سفید» ضامن نظم و انضباط در شهر است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این جلسه بر لزوم استمرار در آموزش های شهروندی به ویژه آموزش رفتارهای ترافیکی تأکید کرد و گفت: موضوع رعایت «خط سفید» به عنوان محوری کلیدی، ضامن برقراری نظم و انضباط در شهر است و با توجه به اثرات این مهم، موضوع مذکور را مورد توجه ویژه قرار داده ایم.

همچنین در این جلسه، مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، مدیران عامل سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران و معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک، طی گزارش های جداگانه ای بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه مأموریت خود را توضیح دادند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جعفرپور رییس شورای فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ارائه گزارش مبسوطی از طرح «خط سفید» و آثار و نتایج اجرای این طرح، لزوم استفاده از پیشنهادات مدیریتی و کارشناسی در جهت بهبود رفتارهای ترافیکی را مورد تأکید قرار داد.