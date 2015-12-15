بالا بردن سواد سلامت افراد سالم جامعه در دستور کار است

غلامحسین صدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه سومین نشست تخصصی مدیران بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور که ظهر سه شنبه در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نشست تخصصی برنامه‌ریزی برای غربالگری همه خانواده‌های شهری و روستایی کشور در خصوص بیماری‌های غیر واگیردار است، اظهار داشت: در این برنامه‌ها افراد بیمار شناسایی می‌شوند و با توجه به وضعیت بیماری‌شان، غربالگری و مورد مراقبت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه برای افراد سالم جامعه نیز بالا بردن سواد سلامت و خود مراقبتی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: همچنین برای افرادی که مشکوک به بیماری‌های غیرواگیردار هستند نیز مراجعات در فاصله زمانی پیش بینی‌شده تا به سلامت کامل برسند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در این طرح بیماران غیرواگیردار نیز تا زمان بهبودی تحت مراقبت ویژه قرار می‌گیرند، ابراز داشت: بر این اساس این برنامه ریزی تا دو سال آینده به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرستان شهرضا به عنوان شهرستان پایلوت در سطح کشور به همراه سه شهرستان دیگر عملیات غربالگری را آغاز کرده‌اند، ادامه داد: این طرح توسط سازمان بهداشت جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته و با نظارت جدی و کامل در حال انجام است.

صدری در ادامه بیماری‌های قلبی عروقی، حوادث رانندگی، سرطان، آسم و مرگ و میر مادران را فراگیرترین بیماری‌های غیرواگیردار استان اصفهان اعلام کرد و افزود: با اجرای طرح مقابله با بیماری‌های غیر واگیردار تحول بزرگی را در سلامت مردم استان شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه با کاهش بیماری‌ها و افزایش سلامتی در جامعه بسیاری از هزینه‌ها کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: در این راستا بیمه‌ها نیز نقش بسزایی دارند و با حضور جدی خود می‌توانند تاثیر خوبی در این بخش داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص افزایش آمار بیماران ام اس در اصفهان نیز ابراز داشت: افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی بیانگر ارتقاء ارائه خدمات درمانی است و دلیل نمی‌شود که بگوییم آمار بیماران افزایش یافته است.

وی در خصوص وضعیت اعتیاد به الکل در استان اصفهان نیز گفت: در این زمینه به دلیل نبود راستی آزمایی در آمارگیری صورت گرفته، نمی‌توان آمار دقیق داد ولی واقعیت این است که الکل معضل اجتماعی است.

صدری با اشاره به صدور پرونده الکترونیک سلامت نیز گفت: این پرونده نیز با تامین اعتبار کافی از سوی وزارت بهداشت در حال تکمیل است و مشکلی در راستای تامین اعتبار و اجرای این طرح نداریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در حال حاضر به یکی از بازوهای بهداشت و سلامت در شهر تبدیل شده است، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشت که اقدامات این نهاد در سطح شهر اصفهان با توجه به هدفگذاری و ساماندهی که دارد، بسیار تاثیرگذار بوده است.

صدری با اشاره به اینکه عموم شهروندان اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانند از امکانات ایجاد شده توسط شهرداری در راستای سلامت خود و خانواده‌شان استفاده کنند، ابراز داشت: راه‌اندازی مراکز ساماندهی شده در تمام مناطق شهرداری اصفهان که دارای زیرمجموعه‌های زیادی نیز هست امکان بهره برداری عمومی برای تمام شهروندان از خدمات را فراهم کرده است.