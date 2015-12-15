فرزانه نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به وجود مشکلات مالی برای انجام کارهای پژوهشی در دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: این مشکل در همه دانشگاه های کشور وجود داشته ولی با توجه به تعداد اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور وضعیت پژوهشی این دانشگاه نسبتا خوب است.

وی بر لزوم کاربردی شدن پژوهش در دانشگاه ها تاکید کرد و بیان داشت: هنوز برای رسیدن به پژوهش های کاربردی فاصله وجود داشته وبیشتر پژوهش ها نظری هستند لذا باید پژوهش ها از شکل نظری خارج شده و به سمت کاربردی شدن سوق داده شوند.

مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان با بیان اینکه در دانشگاه پیام نور لرستان پژوهشگرانی وجود دارد که پژوهش های آن ها کاربردی بوده و با دستگاه های اجرایی استان در حال کار هستند عنوان کرد: در سال جاری و در حوزه فنی و مهندسی پژوهشگران دانشگاه پیام نور توانسته اند پنج قرارداد خارج از دانشگاه با دستگاه های اجرایی استان امضاء کنند.

نظری به وجود ۱۲۵ عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور لرستان اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد این اعضاء در فراخوان معرفی پژوهشگر برتر این دانشگاه شرکت کردند که در نهایت شش نفر از آن ها به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور لرستان در بحث کارهای پژوهشی رتبه دهم را در بین دانشگاه های پیام نور کشور در اختیار دارد اضافه کرد: با توجه به اینکه پژوهش های سال ۹۴ هنوز اعلام نشده است این آمار به سال گذشته مربوط می شود.

مدیر پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان ترویج کارآفرینی را از برنامه های مهم در حوزه پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان دانست و گفت: به مراکز پیام نور سطح استان اعلام شده زمانی را به عنوان ساعت کارآفرینی برای مراکز خود تعریف کنند که در آن از کارآفرینان برتر دعوت شده و مشاوره های لازم در این زمینه صورت گیرد.

نظری عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که در دستور کار حوزه پژوهش دانشگاه پیام نور لرستان قرار گرفته سوق دادن اعضاء هئیت علمی برای همکاری با صنایع و دستگاه های اجرایی از طریق ثبت پژوهش های کاربردی است.

وی به ثبت چندین اختراع توسط دانشجویان پژوهشگر دانشگاه پیام نور لرستان اشاره کرد و افزود: چند مورد از اختراعات دانشجویان این دانشگاه که نتیجه فعالیت پژوهشی آن ها بوده به مرحله انبوه سازی و تولید رسیده است.