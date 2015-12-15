پاکستان دومین موشک بالستیک خود را نیز با موفقیت آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما نیوز»، پاکستان پس از آنکه در هفته جاری اولین موشک بالستیک خود را بنام «شاهین ۳» با موفقیت آزمایش کرد امروز دومین موشک بالستیک خود موسوم به «شاهین A۱» را نیز با موفقیت تمام آزمایش کرد. موشک بالستیک زمین به زمین «شاهینA ۱» می تواند هر هدفی را در فاصله ۹۰۰ کیلومتری با دقت مورد هدف قرار دهد.

ارتش پاکستان اعلام کرد: این موشک در دریای عمان با موفقیت آزمایش شد و قادر است اهداف مورد نظر را در فاصله ۹۰۰ کیلومتری مورد هدف قرار دهد. هدف از آزمایش این موشک بررسی طرحهای مختلف موشکی و عملکرد تاکتیکی آنهاست.

«مظهر جمیل»، مدیر بخش برنامه های راهبردی پاکستان موشک بالستیک گفت « شاهین A۱» بدلیل مجهز بودن به سیستم هدایت شونده سلاحی بسیار قوی بشمار می آید.

«نواز شریف» نخست وزیر و «ممنون حسین» رئیس جمهور این کشور این آزمایش موفقیت آمیز را به دانشمندان و مهندسین ساخت این موشک تبریک گفتند.

لازم به ذکر است موشک زمین به زمین «شاهین ۳» که در هفته جاری با موفقیت آزمایش شده بود قادر به هدف قراردادن هر شی ای تا فاصله ۲۷۵۰ کیلومتری خود است.