هوای تهران همچنان ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا درباره کیفیت هوای امروز تهران گفت: با ورود سامانه بارشی به تهران از شب گذشته شاخص کیفیت هوا رو به کاهش گذاشته و غلظت آلاینده ها در هوای تهران رو به کاهش است اما هنوز به شرایط سالم نرسیدیم و با توجه به اینکه شاخص کیفیت هوا امروز ۱۴۳ است، هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

مقصود از گروه‌های حساس جامعه در برابر آلودگی هوا، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و زنان باردار، کودکان و همچنین جانباران شیمیایی هستند که تنفس هوای آلوده آنها را بیش از دیگر افراد جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهند.

به گفته حسینی، تداوم آلودگی هوا و شرایط ناسالم در تهران نشان می‌دهد، غلظت و تراکم آلاینده‌ها در هوای تهران در روزهای گذشته تا حدی بوده که چندین ساعت بارندگی هم نتوانسته آسمان تهران را پاک کند.

وی افزود: غلظت آلاینده‌ها تا ظهر امروز به تدریج رو به کاهش گذاشته است اما هوای تهران هنوز وارد شرایط سالم نشده است.

حسینی تصریح کرد:در روزهایی که شاهد بارندگی در تهران هستیم به دلیل لغزندگی معابر و نیز استفاده بیشتر از خودروهای شخصی، بار ترافیک افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به افزایش آلودگی هوا بیانجامد اما امیدواریم با ادامه بارش‌ها و شرایط جوی ناپایدار به زودی هوای تهران در شرایط سالم قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، با تاکید بر اینکه منبع اصلی آلودگی هوای تهران وسایل نقلیه به ویژه خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل دیزلی فرسوده هستند، افزود:موثرترین راه حل برای کاهش آلودگی هوای تهران خروج خودروهای فرسوده و کاربراتوری و همچنین موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ناوگان حمل و نقل شهری تهران است است چرا که آنها سهم عمده‌ای تولید آلاینده در تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: اگر طرح و برنامه‌های مصوب و نیز قوانینی که برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ پیش بینی شده اجرا شود، کنترل آلودگی هوا دشوار نخواهد بود و تهران می‌تواند مانند سایر شهرهای جهان که آلودگی هوا را کنترل و مهار کرده‌اند در این زمینه عملکرد و کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد اما مشکل اینجاست که به اجرای این برنامه‌ها و قوانین اولویت داده نمی‌شود. امسال انتظار داشتیم طرحی مثل کاهش برای اجرای در تهران با حمایت و همکاری پلیس اجرا شود اما متاسفانه پلیس از اجرای این طرح استقبال نکرده است.

حسینی، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را «مرگ خاموش» خواند و افزود: زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد و تعدادی از افراد قربانی می‌شوند همه به دنبال شناسایی عوامل حادثه می‌گردند و می‌گویند باید کاری کنیم اما زمانی که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام می‌شود سالانه دست کم ۵ هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، کسی به دنبال شناسایی مقصر و عوامل اصلی مرگ زودرس این افراد نمی‌گردد در حالی که این آمار ۵ هزار نفری دقیقا مثل این است که بگویم سالی ۲۰ هواپیما در تهران سقوط کرده است اما چون مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا خاموش است، کسی به آن توجه نمی کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، ابراز امیدواری کرد که زمینه اجرای طرح و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در تهران هر چه سریعتر مهیا شود تا شهروندان تهرانی روزهای ناسالم کمتری را در هوای تهران نفس بکشند.