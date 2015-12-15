ترافیک در آزادراه تهران - کرج سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده گرمدره و حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس سنگین گزارش می شود و تردد نیز به کندی انجام می شود.

وی در ادامه ترافیک در محور کرج - چالوس را عادی و روان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تردد در این محور با مشکلی مواجه نیست.

اکبری در خاتمه از رانندگانی که قصد عبور از محورهای استان البرز را دارند، خواست زنجیر چرخ همراه داشته باشند و گفت: امیدواریم رانندگان با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری خوش را برای خود و خانواده اشان رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز در پی ورود سامانه بارشی به استان اعلام کرد بارش باران و برف باعث اختلال در تردد محورهای کوهستانی استان می شود.