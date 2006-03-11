همايش "گفتگوي معاصر" در زاگرب برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين همايش از سوي رايزن فرهنگي ايران در زاگرب و مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ديروز جمعه 19 بهمن ماه آغاز شده و امروز نيز ادامه خواهد داشت .

همايش فوق با حضور نمايندگان ديني و مذهبي مسيحيت شامل ارتدكس ، پروتستان و كاتوليك و نمايندگان اسلام برگزار مي شود.

گفتگوي معاصر از منظر فرهنگي / بوژ بيشكوپيچ، وزير فرهنگ كرواسي؛ گفتگوي معاصر از منظر دين/ دكتر آنتوميشيج، رئيس دانشكده فلسفه جمعيت يسوعي؛ اساس گفتگوي صحيح/ حجت الاسلام علي اكبر رشاد، رئيس گروه اسلام و مسيحيت مركز گفتگوي اديان؛ فرهنگ گفتگو/ استلانيسلاو خوچوار، كاردينال كليساي كاتوليك صربستان؛ موانع گفتگوي موفق/ گئورگ وارطان، نماينده مسيحيان در مجلس شوراي اسلامي؛ مسيحيت و گفتگو/ دكتر يوزه زچويچ، استاد دانشگاه؛ گفتگو فرصتي براي دميدن روح در دنياي امروز/ دكتر عدنان سيلابيچ استاد عقايد؛ گفتگو و سنت يهودي/ خاخام ياسينكا دماش؛ گفتگو تلاقي مختلفي كه ما را به سوي آشنايي همزيستي، صلح و عدالت راهبر مي شود/ دكتر برانكو بريچ، رئيس كليساي ايوانجليس زاگرب؛ گفتگو به عنوان روش دمكراتيك ميان اديان و حكومت/ حجت الاسلام محمود محمدي عراقي، رئيس شوراي سياستگذاري مركز گفتگوي اديان؛ سهم رسانه ها در افقهاي گفتگو/ شفكو عمرباشيچ، مفتي اعظم كرواسي؛ گفتگوي مردمي را چگونه گسترش دهيم/ وليچكي متودي ، اسقف اعظم كليساي ارتدكس مقدونيه؛ نيازهاي اقليت و غالب بودن اكثريت در گفتگوي ميان اديان/ دكتر ماته زوكيچ اسامي سخنرانها و عناوين مقاله هاي اين همايش گفتگوي ديني را تشكيل مي دهند.

بر اساس اطلاعاتي كه خبرنگار "مهر" كسب كرده عبدالمجيد ميردامادي رئيس مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با اشاره به سالهاي جنگ و كشمشهاي كشورهاي حوزه بالكان كه متشكل از پيروان مذاهب ارتدكس، پروتستان و كاتوليك و دين اسلام است وجود داشت، پيشنهاد كرده اين همايش با عنوان هم انديشي صلح برگزار شود كه پس از آن به همايش « حقيقت گفتگو و رسالت گفتگوي ديني» تغيير نام داد و اكنون عنوان آن "گفتگوي معاصر" اعلام شده است.