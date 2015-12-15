اهمیت حضور ایران در اجلاس تغییر اقلیم/حضور مقتدرانه در پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست خبری اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس گفت: در جهانی که متاسفانه اخبار نوعا از جنس جنگ و خشونت و ترور و آدم کشی است، این پیام انسان‌دوستانه پیام متفاوتی بود و ولو برای لحظاتی، مایه شادی و خوشحالی جامعه بشری شد.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این سند بی‌نقص نیست، گفت: سعی شده که در این توافقنامه جهانی همه دیدگاه‌ها لحاظ بشود، همه احساس کنند نظر خودشان را در سند گنجانده‌اند و طبعا این سند از جهاتی می‌تواند نواقص و کمبودهایی داشته باشد.

ابتکار اعلام کرد: ما حدود ۲ دهه، از سال ۱۹۹۴ و در زمان مرحوم دکتر تقی ابتکار است که در کشور دفتر تغییر اقلیم را داشته‌ایم. از همان موقع در سازمان حفاظت از محیط زیست خیلی علمی و مبسوط در موضوع تغییر اقلیم کار کرده‌ایم. دو گزارش ملی داشته‌ایم و سومین گزارش یا TMC هم آماده است و در این موضوع با دستگاه‌های مختلف همکاری خیلی خوبی داریم.

وی با تاکید بر اینکه کشور در موضوع تغییر اقلیم گام‌هایی را برداشته اما یقینا باید تلاش‌های خیلی بیشتری انجام بدهیم گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست به طور خاص برای اجلاس بیست و یکم از حدود دو سال پیش فعالیت می‌کرده است و ایران تقریبا در همه اجلاس‌های مقدماتی حضور موثر داشته و در خیلی از محورها در مذاکرات تعیین کننده بوده است.

در مذاکرات توافق پاریس از منافع ملی خودمان دفاع کردیم

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه ما فعالانه در تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای یا میان کشورهایی که منافع مشترک دارند حضور داشتیم و مرحله به مرحله در مذاکرات مختلف شرکت کردیم گفت: خود من در موارد مختلفی در اجلاس ۲۱ حضور پیدا کردم و چه در بحث کاهش انتشار و چه در موضوع انطباق و سازگاری با شرایط تغییر اقلیم تمام مباحث را از نزدیک درگیر بودیم. در بحث خسارت‌ها و آسیب‌ها و در مباحث حقوقی و تعهدات این توافق جدید و به طور کلی در همه این زمینه‌ها حضور داشتیم و تلاش کردیم در مذاکرات از منافع ملی خودمان و از منافع گروه‌هایی که با ما همسان بودند، دفاع کنیم.

ابتکار با بیان اینکه افزون بر این‌ها یک سری اقدامات ملی را هم شروع کردیم، گفت: از ابتدای دولت یازدهم بحث اصلاح الگوی مصرف سوخت، بهینه‌ سازی مصرف انرژی و توجه به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در دستور کار قرار گرفت و در اسناد مختلف بالادستی هم لحاظ شد. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هم به موضوع تغییر اقلیم و ضرورت بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف در موضوع انرژی به صراحت تاکید دارد.

به گفته وی، در دولت برنامه «اقتصاد کم کربن» نیز با عنوان پیوست برنامه ششم تصویب شد از حدود ۲ تا ۳ ماه پیش همه دستگاه‌های دولتی اقتصاد کم کربن را به عنوان یکی از جهت‌گیری‌های خودشان تصویب کردند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه مسئولیت ما در قبال اجلاس ۲۱ تدوین مشارکت ملی بود، توضیح داد: قرار بر این شد که بر خلاف پیمان کیوتو که برای کشورها از بالا تعیین تکلیف می‌کرد و کشورهای در حال توسعه در آن هیچ مسئولیتی نداشتند، در توافق جدید همه مسئولیت‌ها مشترک و متمایز باشد و کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه برنامه پیشنهادی خودشان را ارائه دهند که چقدر می‌توانند مشارکت داشته باشند.

وی با اعلام اینکه ما جلسات کارشناسی و مشورتی متعددی در این باره داشتیم، گفت: مدلی از کاهش انتشار ملی و مدلی از سازگاری و انطباق با تغییر اقلیم به دست آوردیم و در نهایت به یک برنامه مشارکت ملی رسیدیم که نزدیک به ۲ ماه پیش برای اجلاس فرستادیم و آنجا در لیست کشورهای دنیا قرار گرفت. نهایتا در خود اجلاس پاریس از آنجایی که قرار بود رئیس جمهور سفری داشته باشند اما به تعویق افتاد قرار شد که من شرکت کنم و در نشست سران اجلاس حدود ۱۴۵ رئیس جمهور و نخست وزیر شرکت کردند.

با سران ۲۳ کشور دیدار و گفتگو داشتم

ابتکار با اعلام اینکه همه کشورها مورد استقبال رسمی قرار گرفتند افزود: آنجا دیدارهای خیلی خوبی داشتم. علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری فرانسه و دیدار با دبیر کل سازمان ملل، مجموعا با سران ۲۳ کشور در سطح رییس جمهور و نخست وزیر دیدارها و گفتگوهایی داشتم. برای مثال با آقای اشرف غنی درباره حفاظت از هامون به عنوان یک پارک بین مرزی و برنامه مشترک برای صحبت کردم. با آقای فواد معصوم رئیس جمهور عراق درباره همکاری‌های دو جانبه و مسایل مربوط به گرد و غبار گفتگو کردم. با رئیس جمهور ارمنستان درباره همکاری دوجانبه در پارک مشترکی در مرز ایران و ارمنستان و همین طور رودخانه ارس گفتگو داشتم که خوشبختانه اخبار امیدوارکننده‌ای درباره اقداماتی که برای کیفیت بهبود آب ارس در حال انجام است داریم.

وی با اعلام اینکه با سران کشورهای نروژ، سوییس، آلمان، لیتوانی و همچنین با محمود عباس و بسیاری از رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورها هر کدام دست کم چند دقیقه‌ای گفتگو داشتیم پیرامون مسایل مشترک و همکاری و تصمیماتی که می توانیم بگیریم تا به هم کمک کنیم. بعد هم در برخی جلسات اجلاس شرکت داشتیم در نهایت سخنرانی من انجام شد که مواضع کشور را در آن اعلام کردیم.

حضور ایران در اجلاس بسیار قوی بود

ابتکار با اعلام اینکه نشست کارشناسان اجلاس حدود ۱۰ روز به طول انجامید گفت: هیئتی فرابخشی از جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسات حضور داشتند که علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان استاندارد و سازمان انرژی اتمی در آن حضور داشتند. این هیات فعالانه در تمام سطوح و جلسات کارشناسی حضور داشت.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۵ تسهیلات صندوق توسعه ملی برای کاهش فلرینگ یا گازهای همراه مشعلهای گازی را تصویب کردیم گفت: در برنامه ششم هم پیش‌بینی‌های خیلی خوبی برای این بحث شده است چرا که روزانه ۳ میلیون متر مکعب گاز در این فلرها می‌سوزد و جز آلودگی هوا و هزینه‌های بهداشتی برای کشور، عایدی ندارد.

ابتکار با بیان اینکه حضور ایران در اجلاس بسیار قوی و فعال بوده گفت:‌رسانه‌های خارجی و اروپایی بسیار خوب حضور ایران را انعکاس دادند. برخلاف آن چه یکی دو رسانه داخلی به اشتباه نوشتند در تمام مراحل مذاکراتی کارشناسان ما، مدیران ما، و شخص رئیس هیات مذاکره کننده حضور داشتند و ما بسیار تاثیرگذار و مورد مشورت بودیم.

وی با اعلام اینکه من حتی یک ساعت قبل از توافق نهایی هم با آقای فابیوس که رئیس اجلاس بود مذاکراتی داشتم، گفت: در این گفتگو بر اهمیت کارمان تاکید کردم و اینکه ما حامی شکل گیری یک توافق عادلانه هستیم. این به جهان بسیار پیام مهمی می‌دهد. پیامی برای چندجانبه‌گرایی و اعتدال.

تاثیرات توافق فقط در حوزه محیط زیست نیست

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه تاثیرات این توافق فقط در حوزه محیط زیست نیست گفت: شاید این تصمیم آثار اقتصادی گسترده‌ای دشته باشد. در حوزه اقتصاد کشاورزی ما الان آسیب بزرگی بابت تغییر اقلیم می‌بینیم. شاید ۷۰ درصد مساله ساز و کارهای الگوی مصرف و… باشد اما ۳۰ درصد هم مربوط به تغییر اقلیم است. موضوع دیگر بحث گرد و غبار و مسائل بهداشتی و اجتماعی و حتی آثار سیاسی است. حضور فعال ایران در یک توافق چندجانبه بسیار مهم است و نشان‌دهنده بازیگری جهانی و تاثیرگذاری ماست.