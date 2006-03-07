۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۴

در نامه اي به رئيس مجلس:

مرغداران خواستار رسيدگي به مشكلات صنفي خود شدند

تعدادي از مرغداران كشور در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به وضع موجود توليد كنندگان مرغ و تخم مرغ شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين مرغداران در اين نامه، رسيدگي به خسارات مالي و روحي كه در اثر شايعه بيماري آنفولانزاي مرغي به آنها تحميل شده را خواستار شدند.

مرغداران در نامه خود خطاب به رئيس  مجلس آورده اند: پرورش دهندگان مرغ مادر رنگي كه ساليان سال در اين صنعت مشغول به كارند در اثر شايعاتي كه در مورد آنفولانزاي مرغي و محدوديت هايي كه از طرف ستاد پيشگيري از آنفولانزاي مرغي تعيين شده متحمل شده ايم به طوريكه اكنون جوجه هاي يك روزه را مجبور شده ايم كه معدوم نمائيم.

اين پرورش دهندگان مرغ مادرهمچنين از هيات رئيسه مجلس بررسي كارشناسان درزمينه صدور مجوز زنده فروشي مرغ تحت نظر دامپزشكي در مناطق كشور را خواستار شدند.

يكشنبه اين هفته نيز تعدادي از مرغداران در اعتراض به مشكلات صنفي خود مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

