به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هشتاد پنجم شورای شهر کرج پیش از ظهر امروز برگزار شد. در این جلسه که علی ترکاشوند شهردار کرج به عنوان میهمان در آن حاضر بود مواردی مطرح و تصمیماتی با حضور اعضا اتخاذ شد.

در ابتدای جلسه محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج اشاره ای به دیدار روز گذشته به همراه استاندار و شهردار با مدیرعامل شرکت «شستا» داشت و آن را جلسه ای خوب توصیف کرد. در این دیدار شهردار موظف شد سریعتر نسبت به بستن قرار داد با پیمانکار جدید اقدام کند تا مسائل قطار شهری هر چه سریعتر حل و فصل شود.

در ادامه بهنام محمودی عضو شورای شهر کرج یکی از وظایف شورا را نظارت و رسیدگی بر اصناف دانست که باید مشکلات پایان سال مردم از قبیل آجیل و میوه را در دستور کار قرار داده و پیگیر آن ها باشد.

محمودی با اشاره به اینکه این موضوع باید در صحن علنی شورا مطرح شود خواستار رسیدگی بر نبود تاکسی در روزهای بارانی و گرانی های انتهای سال شد.

این عضو شورا در پاسخ به یکی از اعضا که این کار را از وظایف شهرداری دانست، گفت: شورا را به بدنه شهرداری چسبانده اند در صورتی که پیگیری مشکلات مردم از وظایف ما در شورا است.

در ادامه محمودی عدم نظارت شورا بر تاکسیرانی را دلیل نبود تاکسی در ایام سرد و بارانی دانست.

در این جلسه؛ مصوبه کاهش ۵۵۰ هزار تومانی بودجه نظارتی بر پروژه آب های سطحی شهر رای مثبت داده شد و به تصویب رسید.

توجه ویژه به مدیریت آب های سطحی در کرج

مصوبه افزایش بودجه جمع آوری آب های سطحی منطقه ۱۰ شهرداری کرج در ادامه مورد بررسی قرار گرفت که علی ترکاشوند شهردار کرج به بازدید خود از این منطقه شامل شهرک های منظریه، نگارستان، اهری اشاره کرد و خواستار افزایش بودجه یک صد و بیست میلیون تومانی این مناطق شد.

مریم قهرمانی عضو کمیسیون تلفیق از شهردار کرج خواست تا توجه ویژه ای به جمع آوری آب های سطحی مناطق مرکزی در بودجه سال آینده شود و سال آتی شاهد جمع آوری کامل این آب های سطحی باشیم.

قاسمپور عضو شورای شهر با توجه به آن که اطلاعاتی از کاهش و یا افزایش بودجه پروژه ها به جز صحبت های معاونان شهردار نداریم خواستار توضیحات بیشتر در این باره شد.

در ادامه مجید کاویانی گفت: ما دو سال است اطلاعاتی در مورد پروژه های عمرانی نداریم. قرار بود سامانه شورا راه اندازی شود و اعضا را در جریان روند امور قرار بگیرند که با گذشت دو سال هنوز این امر محقق نشده است.

در این خصوص ترکاشوند، گفت: مدتی است که ما به صورت آنلاین و آفلاین به شورا پاورپوینت ارائه می دهیم که مجید کاویانی اشاره کرد، روز گذشته اولین باری بود که بر روی لوح فشرده به اعضای شورا آماری ارائه شد.

کاویانی ادامه داد سامانه ای با میلیون ها تومان توسط شهرداری خریداری شده و نگهداری می شود اما هیچ کاربردی ندارد.

کاویانی خاطر نشان کرد: بیش از پنجاه بار به سامانه مونیتورینگ شهرداری مراجعه کرده ام تا از چند و چون پروژه های شهرداری با خبر شوم و برای واقعیت سنجی به صورت ناشناس به پروژه ها سر بزنم که متاسفانه در این سامانه هیچ اطلاعاتی دیده نشد.

لایحه کاهش بودجه دریاچه مصنوعی مصوب نشد

در ادامه سعید فیروزگاه عضو شورای شهر، پیشنهاد داد تا هفته آینده جلسه ای برای بخش مونیتورینگ برگزار شود و این موضوع پیگیری شود.

در ادامه این بحث غفور قاسمپور اشاره کرد: ما با شهرداری موضعی نداریم و موضاعاتی که بررسی می شود دغدغه و مشکلات مردم شهر و خود شهردار است. سد معبر، بافت های فرسوده، آموزش شهروندی، حقوق شهروندی، روند آموزش پرسنل که شهرداری آن را کاهش داده است.

در ادامه امیرحسام عباسی در سوالی از شهردار کرج به کاهش بودجه سیصد میلیونی پروژه جدول گذاری و زیرسازی بلوار شهید چمران منطقه پنج و جدول گذاری خیابان فروردین در منطقه محروم حصارک پایین اشاره کرد و خواستار پاسخ در این باره شد.

روح الله کیان در جواب با اشاره به آن که وقت پاسخ گویی به هر سوالی را در جلسه نداریم گفت: به تمام این سوالات نمی توان پرداخت.

در پاسخ این سوال کمال دهقان مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری کرج گفت: در این منطقه از حصارک پروژه علاوه بر خیابان اصلی به کوچه های فرعی هم ادامه پیدا کرد و تعدادی کوچه به دلیل کاهش درآمد شهرداری باقی مانده است که سال آینده انجام می شود.

خسرو سرحدی عضو کمیسیون تلفیق، بودجه شهرداری را بسته شده ذکر کرد و افزایش و کاهش آن را نشدنی دانست.

سرحدی گفت: ادامه انجام پروژه های شهرداری با در نظر گرفتن سقف بودجه تعیین شده توسط شورای شهر باید انجام شود. در حال حاضر شهرداری با توجه به بررسی و مطالعه به این نتیجه رسیده که برخی پروژه ها را حذف و بودجه آن ها را کم و زیاد کند.

در ادامه کیان عضو شورای شهر یادآور شد: برای کم و زیاد شدن آیتم ها اعضای شورای شهر کرج باید در جریان ریز هزینه ها قرار بگیرند که متاسفانه در جریان قرار داده نمی شوند.

یکی دیگر از لایحه های مطرح شده کاهش بودجه دریاچه مصنوعی بود که به اتفاق آرا رای نیاورد.

این پروژه قرار بود در سال ۹۶ به بهره برداری برسد که این کاهش بودجه با سوال نمایندگان کمیسیون مواجه شد که دهقان نماینده شهرداری کرج علت کاهش بودجه آن را با گرفتن مجوز زیست محیطی و بررسی تامین منابع آب کاهش جذب درآمد های شهرداری دانست.

بررسی وضعیت پروژه دریاچه مصنوعی کرج

مجید کاویانی در رد کاهش هزینه ها و حتی افزایش بودجه آن اقدام شهرداری برای احداث این دریاچه را مناسب و باعث ارتقاء سطح بی دفاع زمین های شهری دانست.

کاویانی وضعیت اقتصاد کرج را در مقایسه با سایر کلان‌شهرها در حد نصف دانست و دلیل آن را امکانات شهری کم ذکر کرد.

این عضو شورای شهر از شهرداری خواست طرح های خود را اولویت بندی کرده و اگر امکان دارد با افزایش بودجه در این پروژه، مردم بتوانند در انتهای سال ۹۵ از این دریاچه بهره مند شوند.

در این خصوص مصطفی سعیدی سیرایی احداث دریاچه را در مقایسه با مشکلات شهری چون مترو، بزرگراه، ترافیک، حمل نقل و غیره اولویت شهر ندانست و شکل گیری این طرح را برخواسته از احساسات ذکر کرد.

سعیدی گفت: با احداث این دریاچه آیا فکری برای اسکان گردشگران و مسیر ترددی آن ها صورت گرفته است. در حال حاضر اولویت جمع آوری آب های سطحی خیابان فروردین و سایر نقاط شهری است.

در ادامه این موضوع امیرحسام عباسی این پروژه را یکی از بهترین طرح های شهرداری دانست.

ترکاشوند یکی از درخواست های جدی از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را گرفتن اختیارات بیشتر توسط شورای شهر دانست که توسط محمود دادگو از جهانگیری درخواست شد و معاون اول ریس جمهور هم قول بررسی سریع در لایحه ارسالی از جانب شورای عالی استان ها را داد.

ترکاشوند در ادامه در خصوص دغدغه اعضای شورای شهر و مدیریت شهری کرج در خصوص پروژه قطار شهری، گفت: در جلسه ای با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و همچنین مدیرعامل شرکت شستا، چند و چون این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.