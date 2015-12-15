انتقام گیری زنانه در فضای مجازی/دستگیری متهم ۲۳ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید غلامرضا حسینی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: خانمی ۲۵ ساله با در دست داشتن شکایتی مبنی بر هتک حیثیت و نشر اکاذیب در سایت همسریابی به پلیس فتا مراجعه کرد.

شاکی در شکایت خود مطرح کرده بود از حدود یک ماه گذشته تماس ها و پیامک های پی درپی برای رابطه دوستی، صیغه و ازدواج برای من ارسال می شد که موجب ناراحتی و مشکلات خانوادگی برای من شد.

شاکی جوان ادامه داد: در یکی از این تماس ها متوجه شدم تمام مشخصات من به همراه شماره تماسم در یکی از سایت های همسریابی بارگذاری شده است که با طرح شکایت به این پلیس مراجعه کردم.

سرهنگ حسینی افزود: مهندسان فضای سایبر با استفاده از شگرد‌های خاص سایبری صاحب سایت در شمال غرب کشور را شناسایی کردند و با استفاده از تحقیقات میدانی صفحه جعلی را برای شاکی درست شده بود به دست آوردند.

وی با بیان اینکه فرد خاطی با استفاده از اینترنت یک مکان دولتی اعمال سوء خود را انجام داده است، گفت: با هماهنگی های قضایی فردی که از آدرس اینترنتی او صفحه جعلی ساخته شده بود به پلیس فتا احضار و وقتی با ادله دیجیتال مواجه شد عنوان کرد من نام کاربر و کلمه عبور اینترنت خود را در اختیار یکی از دوستانم قرار دادم و بیش از یک ماه در این مکان نبودم.

سرهنگ حسینی افزود: با اعلام به مقام قضایی خانم ۲۳ ساله ای به پلیس فتا دعوت شد که ابتدا خود را بی اطلاع از موضوع نشان داد اما وقتی با دوست خود و مستندات موجود در پرونده روبه رو شد اعتراف و عنوان کرد: شاکی، همسر سابق شوهرم بود که متوجه شدم ۶ ماه با شوهرم ارتباط دارد و چند بار با او تماس گرفتم که دست از شوهر و زندگی من بردارد که نتیجه نداد و من با ایجاد یک صفحه در سایت همسریابی قصد داشتم که شر او را از سر شوهر و زندگی ام کم کنم.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: با اعتراف متهم و تکمیل صورت جلسه انتظامی پرونده به همراه متهم به مراجع قضایی ارسال شد.