سیدصادق موسوی مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث داغ این روزهای جشنواره که به گمانه‌زنی درباره اسامی هیات انتخاب این رویداد سینمایی اختصاص دارد اینگونه گفت: همانطور که پیش از این هم از سوی محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شده بود اسامی هیات انتخاب جشنواره تا نهایی شدن آرایشان به طور رسمی از سوی جشنواره اعلام نخواهد شد و دلیل اصلی این امر هم رسیدن به استانداردهای برگزاری یک جشنواره بین المللی است.

وی افزود: به اعتقاد ما معرفی نشدن نام اعضای هیات انتخاب کمک می کند تا این افراد با تمرکز بیشتر و فضایی آرام تر به تماشای آثار نشسته و آرای خود را اعلام کنند.

موسوی با اشاره به گمانه زنی رسانه ها درباره اعضای هیات انتخاب این دوره از جشنواره نیز بیان کرد: یکی از نشانه های رونق جشنواره فیلم فجر همراهی رسانه ها است و ما از خبرها و گزارش هایی که از سوی اهالی محترم رسانه منتشر می شود استقبال کرده و حتی گمانه زنی ها درباره مسایل مختلف جشنواره را هم نشانه توجه اهالی رسانه به مهم ترین رویداد سینمایی انقلاب اسلامی می دانیم.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر افزود: با تنوع و تکثر رسانه ها در کشورمان و توجه ویژه ای که به برگزاری جشنواره فیلم فجر دارند، این مساله خیلی طبیعی است که اقدام به انتشار گزینه های مدنظرشان درباره هیات انتخاب جشنواره و یا دیگر خبرهای مربوطه بپردازند ولی آنچه مسلم است تنها خبرهایی مورد تایید جشنواره و موضع رسمی ما است که از سوی ستاد اطلاع رسانی در اختیار همه رسانه ها قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اعلام نشدن نام اعضای هیات انتخاب یک تصمیم جدید در جشنواره فیلم فجر است، عنوان کرد: قطعا رسانه ها این کنجکاوی و علاقه را دارند که به نام این اعضا دست پیدا کنند و گزینه های مدنظر خود را مطرح کنند که ما این را هم از نشانه های رونق جشنواره می‌دانیم.

موسوی در پایان تاکید کرد: آنچه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است این است که اعضای هیات انتخاب در فضایی حرفه ای و با آرامش فیلم ها را دیده و به بحث و تبادل نظر بپردازند و در نهایت بهترین انتخاب ها را داشته باشند.