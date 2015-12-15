به گزارش خبرنگار مهر، واهیک طروسیان عصر سه شنبه پس از تساوی تیمش مقابل مس رفسنجان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازی شرایط سختی داشت و مس رفسنجان یک تیم فیزیکی است که فشار زیادی روی تیم‌های حریف وارد می‌کند و شرایط را برای ما سخت کرد.

وی افزود: بازیکنان گیتی‌پسند در ۲۵ دقیقه نیمه نخست بازی خوب بازی کردند اما در ادامه بازی سرد شد و دو تیم بازی درگیرانه‌ای انجام دادند و تلاش دو تیم این بود که در ابتدا گل نخورد و در شرایط خاص به گل برسند.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان ادامه داد: ما تلاش لازم را کردیم اما هر زمان که شرایط تیم خوب می‌شود و به دنبال تداوم نتایج هستیم، مشکلاتی به وجود آمده و باعث ایجاد خلل در کار ما می‌شود.

وی افزود: این بازی درس خوبی برای ما و بازیکنان خواهد بود که در بازی آینده مقابل مس کرمان نتیجه کسب کنیم؛ به هر حال درون باشگاه ما مشکلاتی وجود دارد که امیدوار هستم حل شود اما این مشکلات تأثیرات خود را می‌گذارد.

طروسیان اضافه کرد: مس رفسنجان تیم بسیار خوبی بود و شرایط بسیار خوبی را نسبت به ابتدای فصل دارد؛ این تیم نزدیک به ۸ هفته، باختی نداشته اما اگر ما در شرایط آرمانی خود بودیم، مقابل این تیم، به پیروزی می‌رسیدیم.