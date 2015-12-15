به گزارش خبرنگار مهر، میشو کریستیچویچ عصر امروز پس از تساوی مقابل گیتیپسند اصفهان با اشاره به شرایط مسابقه و وضعیت بازی اظهار داشت: به نظر من دیدار تیمهای گیتیپسند و مس رفسنجان یک دیدار متعادل به شمار میرفت زیرا دو تیم در بازی به دنبال حفظ شرایط دیدار و اداره کردن بازی بودند.
وی افزود: متأسفانه در این مسابقه به دلیل شرایط خاص حاکم بر بازی، موقعیتهای خوبی روی دروازهها ایجاد نشد اما دو تیم از چند موقعیت ایجاد شده نیز استفاده نکردند.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با بیان اینکه نتیجه حاصل شده در دیدار مقابل گیتیپسند اصفهان عادلانه بود، افزود: به نظر من باید در ادامه تلاش کنیم که وضعیت خود را بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه بازیکنانی خارجی حاضر در لیگ دسته اول باشگاههای کشور، باید کیفیت این مسابقات را بالا ببرند، اضافه کرد: به نظر من حضور بازیکنان خارجی بیکیفیت در لیگ دسته اول به سود این مسابقات نیست و ما باید کاری کنیم که از بازیکنان با کیفیت در مسابقات خود استفاده کنیم.
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