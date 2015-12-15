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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۸

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی/ بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری

یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی/ بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری

شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه با حمایت نظامیان این رژیم به صحن های مسجدالاقصی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، سریال هتک حرمت های شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف شعله ورتر کردن آتش درگیری های کنونی در سرزمین های اشغالی روی به این اقدام هتاکانه آورده اند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی با هدف سرکوب انتفاضه مردم فلسطین به مناطقی در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیست ها در حمله به کرانه باختری ۸ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

کد مطلب 3000944

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