به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون دفاع ملی پارلمان عراق به اقدام مقامات سعودی در تشکیل یک ائتلاف به منظور آنچه که از آن به عنوان مبارزه با تروریسم یاد کردند، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: عربستان منبع صدور فتواهای تکفیری است و نقشی در مبارزه با تروریسم ندارد.

الزاملی همچنین اظهار داشت: اگر ائتلاف تشکیل شده تحت رهبری آل سعود واقعا اسلامی بود، برای آزادسازی قدس اقدام می کرد.

از سوی دیگر، «فردوس العوادی» نماینده ائتلاف «دولت قانون» در پارلمان عراق در این خصوص تصریح کرد: آل سعود شرّ خود را از سر مردم کم کند، دیگر تروریستی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه عربستان سعودی حامی اصلی تروریسم و پرورش دهنده آن است، اظهار داشت: عربستان سعودی از بزرگترین حامیان رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که همواره اقدامات تروریستی علیه ملت فلسطین انجام داده است.