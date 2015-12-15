فعالیت کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی در مرند رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان مرند گفت: پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رعایت سلامت انتخابات، از وظایف اصلی دستگاه قضایی در برهه انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت قانون مهمترین خواسته ما از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: تاکنون حرکتی که باعث خدشه دارشدن فضای انتخاباتی از سوی رسانه ها درشهرستان انجام شود مشاهده نشده که این امر نشانگر شناخت مناسب رسانه های شهرستان از وظایف خود است.

دادستان شهرستان مرند در ادامه افزود: رسانه های مجازی باسرعت تمام می توانند اخبار را تحت پوشش قرارداده و منتشر کنند که دراین صورت باید دقت بیشتری در درج تیتر خبرها به خصوص در زمان انتخابات داشته باشند و از درج تیترهای دوپهلو وابهام زا و متناقض پرهیز کنند چراکه این امر می تواند در سرنوشت مردم تاثیر بگذارد.

فتاحی سپس گفت: وظیفه همه ما ایجاد فضای مناسب برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است پس نباید اجازه دهیم افرادی بخواهند با حضور در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با پوشش خبرنگار، اقدام به خدشه دار نمودن انتخابات کنند.

وی نقادی را نیز یکی دیگر از وظایف رسانه ها دانست و گفت: نقادی یک وظیفه مهم رسانه ها است اما نباید نقد عرصه انتقام گیری و تسویه حساب شخصی قرار گیرد بلکه باید درجهت اصلاح جامعه حرکت شود.

دادستان مرند در پایان دفاع از حقوق شهروندی و آرمان های امام (ره) را از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: برپایی این جلسات برای اطلاع رسانی از پیشگیری جرائم انتخاباتی طبق ماده ۶۷قانون مجلس شورای اسلامی و رصد فعالیت های کاندیداهای احتمالی مبنی بر تخلفات و رسیدگی به آن ها است.