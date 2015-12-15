برنامه سرمربی تیم فوتبال العربی برای بهبودی مصدومیت دژاگه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت الکاس قطر، سرمربی تیم العربی قطر قصد دارد هر طور شده «عادل لامی» و اشکان دژاگه دو بازیکن مصدوم خود را به بازی با الوکره در هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر برساند. لامی در هفته دوازدهم لیگ قطر و در دیدار با تیم المسیمیر مصدوم شده بود. همچنین اشکان دژاگه در یکی از تمرینات العربی پیش از بازی با السیلیه در هفته سیزدهم در عضله خود احساس درد شدیدی کرد و در بازی با این تیم، روی نیمکت نشست.

به همین دلیل سرمربی العربی این دو بازیکن را برای دو روز از حضور در تمرینات منع کرد تا آسیب دیدگی‌شان زودتر برطرف شود.