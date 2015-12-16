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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۹:۲۷

لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور؛

جدال راه‌آهن با شاگردان برانکو/پرسپولیس در اندیشه یک پیروزی دیگر

جدال راه‌آهن با شاگردان برانکو/پرسپولیس در اندیشه یک پیروزی دیگر

شهرقدس- تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در دیدار ی حساس به مصاف راه آهن می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی از روز پنج شنبه آغاز می شود که در یکی از دیدارهای مهم این هفته، تیم های پرسپولیس تهران و راه آهن در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف یکدیگر می روند.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته های اخیر چهره قابل قبولی از خود نشان داده و توانسته است با ارائه بازی‌های تماشاگر پسند به پیروزی های ارزشمندی برسد.

شاگردان برانکو که در ابتدای فصل وضعیت مطلوبی نداشته و مورد انتقاد قرار می گرفتند، این روزها خود را به صدر جدول نزدیکتر می کنند.

تیم پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با برتری مقابل گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی تهران، توانست خود را به رده ششم جدول رده بندی برساند و حالا با صدر جدول تنها هفت امتیاز فاصله دارد.

شاگردان برانکو تلاش دارند تا در اولین حضور خود در شهرستان قدس و مقابل تیم پرنوسان راه آهن، به یک پیروزی دیگر رسیده و به جمع پنج تیم برتر لیگ صعود کنند.

در نقطه مقابل، تیم راه آهن این روزها حال و روز خوشی ندارد و تا پایان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب ۱۱ امتیاز در رده سیزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار دارد.

دیدار تیم های راه آهن و پرسپولیس تهران روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار مي‌شود و به طور قطع استقبال پرشوری از سوی علاقمندان به فوتبال از این مسابقه خواهد شد.

گفتنی است؛ ورزشگاه شهدای قدس با گنجایش ۲۰ هزار نفر از هشت هزار صندلی تعبیه شده برخوردار است همچنین سکوهای این ورزشگاه نیز قابلیت پذیرش ۱۲ هزار تماشاچی را دارا است.

کد مطلب 3000979

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