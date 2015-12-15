صدور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» توسط ارتش نیجریه

«حسن بالا» عضو جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: قرار است گفتگوی خبرنگاران با شیخ زکزاکی امروز سه شنبه انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیخ زکزاکی که توسط ارتش زخمی شده بود هنوز تحت مداوا قرار نگرفته است، اظهار داشت: ارتش همچنان از انتشار آمار واقعی کشتار شیعیان جلوگیری می کند.

این عضو جنبش اسلامی نیجریه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر انتقال شیخ زکزاکی به یک پادگان در نیجریه تصریح کرد: باتوجه به اینکه ارتش رسما مکانی را که شیخ زکزاکی به آنجام منتقل شده، اعلام نکرده است، بنابراین هر احتمالی در این زمینه ممکن است.