  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۶

عضو جنبش اسلامی نیجریه خبر داد؛

صدور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» توسط ارتش نیجریه

صدور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» توسط ارتش نیجریه

یک عضو جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد ارتش این کشور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه را صادر کرده است.

«حسن بالا» عضو جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور مجوز گفتگوی خبرنگاران با «شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: قرار است گفتگوی خبرنگاران با شیخ زکزاکی امروز سه شنبه انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیخ زکزاکی که توسط ارتش زخمی شده بود هنوز تحت مداوا قرار نگرفته است، اظهار داشت: ارتش همچنان از انتشار آمار واقعی کشتار شیعیان جلوگیری می کند.

این عضو جنبش اسلامی نیجریه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر انتقال شیخ زکزاکی به یک پادگان در نیجریه تصریح کرد: باتوجه به اینکه ارتش رسما مکانی را که شیخ زکزاکی به آنجام منتقل شده، اعلام نکرده است، بنابراین هر احتمالی در این زمینه ممکن است.

کد مطلب 3001000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه