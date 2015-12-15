باخت تلخ شهرداری اردبیل در خانه/ پیکان قهرمان نیم فصل لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر سه شنبه در استادیوم تختی اردبیل برگزار شد، تیم شهرداری اردبیل در حالی که با گل ۶۲ پیمان رنجبری از حریف قدر خود پیش بود، در نهایت با دریافت دو گل از جواد ضیغمی در دقیقه ۶۸ و مجتبی شیری در دقیقه ۷۳ تن به شکست داد.

این بازی به دلیل بارش برف سنگین و جمع آوری پوشش چمن ورزشگاه تختی با تاخیر ۴۵ دقیقه ای آغاز شد تا همچنان اصرار فدراسیون برای برگزاری بازی های لیگ مشخص شود، البته زمین چمن این ورزشگاه با استفاده از پوشش و کاور پلاستیکی مشکلی برای برگزاری نداشت.

در ابتدای این دیدار نیز بازیکنان و کادر فنی و عوامل تیم شهرداری اردبیل با اهدا گل یاد و خاطره بیستمین سالگرد درگذشت مرحوم مقصود بایرامی از بازیکنان تیم ملی و تیم های پاس، راه و ترابری و شهرداری اردبیل را گرامی داشتند. برنامه های ویژه ای نیز قبل از بازی برای این منظور از سوی باشگاه شهرداری تدارک دیده شده بود که اجرا گردید. همچنین بنرهایی در گرامیداشت این فوتبالیست بااخلاق و خوش تکنیک در ورزشگاه نصب شده بود.

تیم شهرداری اردبیل در این دیدار با ترکیب وحید کارگر، سیدمهران موسوی، میرعلی سلیمانی، محمد سیاه، مهدی ترکمان، مجید خدابنده لو، پیمان مرادزاده، داود شاهواروقی، روح الله نعمتی، علیرضا قاسمی و پیمان رنجبری وارد زمین شد.

در آن‌سوی میدان علیرضا مرزبان تیم خود را با ترکیب حجت صدقی، سیاوش یزدانی، مهدی رستمی، آرمان قاسمی، سیامک نعمتی، محمدضادق بارانی، مجتبی شیری، محمدحسن رجب زاده، حمید نوری، شهریار مغانلو و فراز امامعلی به دیدار تیم رقیب فرستاده بود.

این بازی در حالی آغاز شد که دو تیم مثل هوای سرد شهر اردبیل بازی قابل قبولی ارائه ندادند، اما باز این تیم شهرداری اردبیل بود که در ۲۵ دقیقه اول بازی همچون بازی های گذشته میل تهاجمی خود را نشان داد و برتری نسبی برابر پیکان داشت.

در این دقایق بازیکنان این تیم اردبیلی بیش از سه موقعیت خوب گلزنی را از دست دادند تا نتیجه بازی همچنان مساوی دنبال شود، شوت محکم پیمان رنجبری و قاسمی و... از جمله این موقعیت ها بود که به هدر رفت.

پس از این دقایق بازی به تعادل کشید، اما تا پایان این نیمه بازیکنان پیکان دو موقعیت عالی را برای گلزنی از دست دادند، یکی در دقیقه ۲۶ که مهاجم این تیم از روی نقطه پنالتی توپ را در شرایط ایده آل به بالای دروازه زد و نیز بهترین موقعیت گلزنی این تیم که در دقیقه ۳۲ از دست رفت.

با شروع نیمه دوم باز هم یاران شهرداری صاحب توپ و میدان شدند و چندین فرصت را برای مهاجمان خود فراهم کردند، این فرصت ها به گل منتج نشد اما وقتی بازی به تعادل کشید این تیم اردبیل بود که با فرصت طلبی یاران خود به گل رسید.

ارسال توپ از سمت راست با ضربه سر یکی از بازیکنان شهرداری همراه شد و همین توپ در شش قدم دروازه تیم پیکان به زمین افتاد که در این لحظه رنجبری با هوشیاری توپ را در شرایط نامتعادل به گل تبدیل کرد.

شش دقیقه پس از این گل و در حالی که شادی دو هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه خاتمه نیافته بود که پیکان در شلوغی دروازه تیم میزبان به گل رسید. نتیجه بازی دوباره به تساوی کشیده شد اما پنج دقیقه بعد این تیم پیکان بود که بازی باخته را با پیروزی تغییر داد و توانست گل دوم خود توسط شیری به ثمر برساند.

۱۵ دقیقه پایانی بازی نیز تیم شهرداری اردبیل با تمام توان و با بکارگیری سه مهاجم از سوی احمدزاده سرمربی خود به سمت دروازه تیم پیکان یورش برد اما این حملات و چندین موقعیت خوب شکل گرفته تاثیری در روند و نتیجه بازی نداشت تا تیم شهرداری نهمین شکست خود را در این فصل پذیرا باشد.

این تیم هم اکنون با ۲۰ امتیاز در رده چهاردهم لیگ ۲۰ تیمی قرار دارد و قرار است روز پنجشنبه هفته آینده این بار نیز در خانه میزبان تیم همدانی پاس باشد.