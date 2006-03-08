  1. هنر
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۱۲

/ به دليل ناهماهنگي ميان دبيرخانه و موسسه فرهنگي اكو /

نشست روساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو برگزار نشد

برپايي نشست روساي كتابخانه ها و آرشيو هاي ملي كشورهاي عضو اكو كه قرار بود ديشب به ميزباني كتابخانه ملي ايران برگزار گردد ، لغو شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  نشست  دبير كل سازمان اكو، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سفرا و رايزنان فرهنگي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي منطقه اي ( اكو ) ، به دليل ناهماهنگي و اختلافات به وجود آمده ميان موسسه فرهنگي سازمان اكو و دبيرخانه اين سازمان ، لغو گرديد.

در همين رابطه، طي نامه اي كه از سوي حوزه رياستي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و مشاور فرهنگي رئيس جمهور به موسسه فرهنگي اكو ارسال شد ، مراتب ناخرسندي اين سازمان نسبت به اقدام غير هوشمندانه مسئولان موسسه فرهنگي اكو و همچنين دبيرخانه اكو اعلام شد.

قرار بود در نشست ديشب ، علاوه بر ارائه پيشنهاد تشكيل اتحاديه روساي كتابخانه ها و آرشيوهاي ملي كشورهاي عضو سازمان اكو، راهكارهاي حفظ منابع مكتوب و اسناد ملي كشورها و نحوه اطلاع رساني آنها و همچنين آشنايي روساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، پاكستان ، تركيه ، آذربايجان، تركمنستان و قرقيزستان با رشد علم كتابداري در ايران به عنوان اهداف ثانويه مورد بررسي قرار گيرد.

