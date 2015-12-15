ایرانجوان بوشهر مقابل آلومینیوم اراک پیروز شد/ ۳ پنالتی؛ ۳ گل

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، ایرانجوان بوشهر میزبان تیم آلومینیوم اراک بود که موفق شد با نتیجه سه بر صفر مقابل مهمان خود به برتری دست یابد.

ایرانجوان که امسال نتوانسته بود به موفقیت خاصی دست یابد و نتایج مطلوبی نگرفته بود، در آخرین بازی نیم‌فصل اول مسابقات به پیروزی دلچسبی دست یافت.

بوشهری‌ها این مسابقه را هجومی آغاز کردند و اویس کردجهان در دقیقه ۱۲ نخستین گل مسابقه را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

این مسابقه در ادامه روند یکنواختی داشت و تیم آلومینیوم اراک در تلاش برای جبران گل خورده بود و حملاتی را روی دروازه ایرانجوان تدارک دید و ایرانجوان نیز در تلاش بود که روی ضد حمله بتواند گل خورده را جبران کند.

علی‌رغم موقعیت‌هایی که هر دو تیم داشتند، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا بازی به آخرین دقایق خود رسید و این‌بار هم ایرانجوانی‌ها بودند که به گل رسیدند.

سجاد فیض الهی در دقیقه ۸۲ مسابقه و باز هم از روی نقطه پنالتی موفق شد پیروزی تیمش را تثبیت کند و گل دوم ایرانجوان را به ثمر رساند و اویس کردجهان نیز در دقیقه ۸۵ گل دوم خود و گل سوم ایرانجوان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و مسابقه با نتیجه سه بر صفر به پایان رسید.

ایرانجوان بوشهر با کسب سه امتیاز این مسابقه ۲۲ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول رسید. تیم آلومینیوم اراک نیز با ۲۸ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.

نکته جالب توجه این مسابقه، به ثمر رسیدن هر سه گل تیم ایرانجوان بوشهر از روی نقطه پنالتی بود.

برای ایرانجوان بوشهر در این مسابقه جاسم یاسرالهی، مهدی شکوهی، حسین بازیاری، محمد طارمی، سلمان بحرانی، امین مشایخ(۷۵ تقی نایبی)، رضا احمد شاهی، مصطفی احمدی(۷۲ هانی چاپی)، رامین دهقانی(۶۰ محمد شمسی) و سجاد فیض الهی بازی کردند.

برای آلومینیوم نیز در این مسابقه مهدی اسلامی، مهدی قریشی، ابوالفضل کمانی، وحید نعمتی، محمد شاه محمدی(۳۰ مرتضی محفوظی)، ابوالفضل قربانی، رضا کاردوست(۶۵ حسین احمد لو)، رضا اعتمادی، جواد مولایی، روح الله عرب و رضا سلیمانی(عماد میر جوان) بازی کردند.

غلامرضا دلگرم سرمربی تیم آلومینیوم اراک، سرمربی سابق تیم ایرانجوان بوشهر بود و در این بازی با استقبال جالب بازیکنان و کادر فنی تیم ایرانجوان روبرو شد.