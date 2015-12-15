به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، ماموران یگان حفاظت شهرستان کلاله در منطقه شکار ممنوع عزیزآباد در محلی به نام قره‌کو به هشت نفر شکارچی مسلح در دو گروه جداگانه برخوردند که پس از تعقیب و گریز، شکارچیان اقدام به شلیک تیر به سمت ماموران و تهدید با اسلحه کردند و در حالی که صورت های خود را پوشانده بودند بدون شناسایی متواری شدند و تلاش برای شناسایی آنها ادامه دارد.

در حین درگیری مسلحانه این شکارچیان با محیط‌بانان یکی از شکارچیان به سمت یکی از محیط بانان این اداره شلیک مستقیم کرد که خوشبختانه ساچمه های شلیک شده از اسلحه این شکارچی از فاصله نیم متری سر این محیط بان عبور کرد و آسیبی به این محیط بان وارد نشد.

محمد فرامرزی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلاله که خود در صحنه درگیری حضور داشت گفت: به دلیل تعداد بالای شکارچیان و همچنین شروع درگیری از طرف این شکارچیان متاسفانه نتوانستیم هیچکدام از این متخلفان را دستگیر کنیم و با هماهنگی با دستگاه قضایی و همچنین نیروهای امنیتی شهرستان وارد عمل شده ایم و توانسته ایم هویت محل سکونت این شکارچیان را شناسایی کنیم.

کشف و ضبط سه رشته دام هوایی شکار پرندگان وحشی در گلستان

همچنین محیط بانان شهرستان گمیشان هم در عملیات شبانه موفق به کشف و ضبط سه رشته دام هوایی شکار پرندگان وحشی شدند. این ماموریت ها پس از آغاز تاریکی شب و همزمان با فعالیت احتمالی متخلفان صید و زنده گیری پرندگان آبزی آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشت.

در این ماموریت که چهار تیم گشت زنی به صورت فعال پهنه آبی تالاب را پایش کردند که سه رشته دام هوایی شناسایی و سه نفر متخلف و همچنین دو دستگاه موتور سیکلت کشف و ضبط شد.

در این دام ها تعداد ۳۸ قطعه پرنده که داخل دام ها گرفتار شده بودند کشف که متاسفانه تعدادی تلف شده بودند. بالغ بر ۲۰ قطعه پرنده نیز از دام ها جدا شد و پس از کسب اطمینان از سلامتی و دارابودن قابلیت پرواز در زیستگاه های طبیعی خود رها سازی شدند.

نمایندگان اتحادیه جهانی حفاظت از تالاب ها از تالاب گمیشان بازدید کردند

گروه کاری بین المللی پرنده شناسی از اتحادیه جهانی حفاظت از تالاب که شامل دو نفر از پرنده شناسان کشور فنلاندی بودند از تالاب گمیشان بازدید کردند.

تونی اسکین و پیتر لامپیلا از اعضای اصلی تیم کاری بین المللی غاز پیشانی سفید کوچک بودند که با همراهی معاون نظارت و پایش، رئیس اداره امور حیات وحش، رئیس اداره محیط زیست بندرترکمن و گمیشان و جمعی از کارشناسان و محیطبانان منطقه،از تالاب بین المللی و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع گمیشان بازدید کردند.

این تیم کاری هر ساله از سایت ها و تالاب های بین المللی استان گلستان بازدید می کنند. این گروه کاری در سال گذشته نیز برای ارزیابی و سرشماری غاز پیشانی سفید این گونه در معرض خطر انقراض به سایت ها و تالاب های بین المللی استان عزیمت کرده بودند.

در سال جاری تعداد ۹۳ قطعه غاز پیشانی سفید مشاهده و مورد سرشماری قرار گرفت.

کسب رتبه سوم در حوزه پژوهش توسط اداره کل محیط زیست گلستان

براساس اعلام دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست کشور اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به عنوان رتبه سوم در حوزه پژوهش در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور معرفی شد.

اسماعیل مهاجر مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان کسب این موفقیت را حاصل تلاش جمعی همکاران محیط زیست استان اعلام کرد و گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در زمینه های حمایت از پایان نامه های دانشجویی در سطح دکترا و ارشد، انجام طرح پایلوت کشوری مدیریت دانش در سطح کارکنان محیط زیست استان و تشکل ها، برگزاری منظم جلسات پژوهشی با حضور اساتید برتر در استان، شرکت در همایش ها و کنفرانس های پژوهشی، برپایی نمایشگاه و کارگاه های آموزشی در زمینه های پژوهشی و حمایت از اختراعات زیست محیطی توانست به عنوان رتبه سوم در حوزه پژوهش سازمان دست یابد.

استان گلستان با هفت طرح پژوهشی انجام شده، ۲۰ پایان نامه مورد حمایت و هشت مصوبه شورای پژوهشی رتبه سوم پژوهش را در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور کسب کرد.

سه شکارچی غیرمجاز در حاشیه شهرستان گرگان دستگیر شدند

ماموران یگان اداره حفاظت محیط زیست گرگان در حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی در اطراف اراضی کشاورزی روستای تقر تپه به سه نفر شکارچی برخورد کردند که محیط بانان به طور قانونی با متخلفان وارد عمل و نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.

در جریان بازرسی از این شکارچیان حدود ۲۰کیلو گرم گوشت شکار شده مشکوک به خوک وحشی و تعداد سه قبضه سلاح شکاری که یک قبضه آن تک لول دست ساز قاچاق و یک قبضه آن تک لول و یک قبضه دولول دارای حمل جواز و تعدادی فشنگ ساچمه زنی، چهارپاره و یک قبضه سلاح سرد (کارد کمری) توسط مامورین کشف و ضبط شد.

متهمان برای حمل سلاح و به جرم شکار غیر مجاز حیوانات وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند.