۲۵ کانون فرهنگی در مساجد چالوس فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر مختاری کلارستاقی شامگاه سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ کانون فرهنگی-هنری در مساجد چالوس فعال بوده که از این تعداد ۱۵ کانون در روستاها و ۱۰ کانون نیز در مناطق شهری مستقر هستند.
وی هدف از تشکیل کانونهای مساجد را تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روحبخش اسلام دانست و ادامه داد: در این کانونها تلاش میشود زمینه برای حضور جوانان فعال و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری فراهم و ظرفیتهای موجود شناسایی شوند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس بابیان اینکه فعالیتهای فرهنگی و هنری باید بر اساس موازین اسلامی باشند، تصریح کرد: در کانونها سعی میشود برای مقابله با تهاجم فرهنگ مبتذل استکبار و کفر، برنامههای جذابی بهعنوان جایگزین ارائه شود.
مختاری به نقش هیئتهای امنای مساجد در این فعالیتها اشاره کرد و یادآور شد: کانون فرهنگی - هنری هیچ دخالتی در کار هیئتامنا ندارد و تنها میتواند پیشنهاد ارائه دهد، و در صورت تصویب در هیئتامنای مسجد، کانون اجازه انجام برنامه را دارد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از خانوادهها درزمینهٔ مقابله با اعتیاد، طلاق و سایر منکرات اطلاع کافی ندارند، گفت: کانونهای مساجد به آموزش خانوادهها در این زمینه پرداختهاند تا در گسترش سبک زندگی ایرانی-اسلامی گامی برداشته باشند.
نظر شما