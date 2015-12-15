۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۲

اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می‌شود که اسامی داوران بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ آذرماه
* استقلال تهران - صبای قم؛ ساعت ۱۶:۲۰، ورزشگاه آزادی
داور: احمد صالحی کمک‌ها: حسن ظهیری - رحیم شاهین داور چهارم: محمدرضا فغانی ناظر داوری: مسعود فلاح

* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز؛ ساعت۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
داور: جمشید محمدی کمک‌ها: محمدرضا امینی- جلیل شعرانی داور چهارم: جواد محمدی ناظر داوری: حسن کامرانی فر

* نفت تهران - سايپـا البــرز؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی
داور: سعید بخشی زاده کمک‌ها: حمید غمزه- جهانبخش آرمان داور چهارم: محمدحسین ترابیان ناظر داوری: محمود رفیعی

جمعه ۲۷ آذرماه
* پدیده خراسان - سپاهان اصفهان؛ ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه ثامن
داور: رضا عادل کمک‌ها: علیرضا کناری- رسول ذورقی داور چهارم: جواد شرفی ناظر داوری: محمدعلی فروغی

* ملوان بندر انزلی - سیاه جامگان؛ ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی
داور: امید سعیدفر کمک‌ها: حسن یوسفی- مهدی شفیعی داور چهارم: سعید رحیمی مقدم ناظر داوری: هدایت ممبینی

* گسترش فولاد - فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گسترش
داور: سیدمهدی سیدعلی کمک‌ها: جواد مداح - علی دودانگه داور چهارم: کمیل غلامی ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی

* راه آهن یزدان - پرسپولیس تهران؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهدای قدس
داور: شاهین حاج بابایی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم- محمد راهی داور چهارم: یاسر همرنگ ناظر داوری: اسماعیل صفیری

* ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه فولادشهر
داور: حمید حاج ملک کمک‌ها: قهرمان نجفی- فرهاد مروجی داور چهارم: سعید شمس ناظر داوری: حسین عسگری

