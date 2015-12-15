اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار میشود که اسامی داوران بازیهای این هفته به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۶ آذرماه
* استقلال تهران - صبای قم؛ ساعت ۱۶:۲۰، ورزشگاه آزادی
داور: احمد صالحی کمکها: حسن ظهیری - رحیم شاهین داور چهارم: محمدرضا فغانی ناظر داوری: مسعود فلاح
* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز؛ ساعت۱۵، ورزشگاه تختی اهواز
داور: جمشید محمدی کمکها: محمدرضا امینی- جلیل شعرانی داور چهارم: جواد محمدی ناظر داوری: حسن کامرانی فر
* نفت تهران - سايپـا البــرز؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی
داور: سعید بخشی زاده کمکها: حمید غمزه- جهانبخش آرمان داور چهارم: محمدحسین ترابیان ناظر داوری: محمود رفیعی
جمعه ۲۷ آذرماه
* پدیده خراسان - سپاهان اصفهان؛ ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه ثامن
داور: رضا عادل کمکها: علیرضا کناری- رسول ذورقی داور چهارم: جواد شرفی ناظر داوری: محمدعلی فروغی
* ملوان بندر انزلی - سیاه جامگان؛ ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی
داور: امید سعیدفر کمکها: حسن یوسفی- مهدی شفیعی داور چهارم: سعید رحیمی مقدم ناظر داوری: هدایت ممبینی
* گسترش فولاد - فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گسترش
داور: سیدمهدی سیدعلی کمکها: جواد مداح - علی دودانگه داور چهارم: کمیل غلامی ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی
* راه آهن یزدان - پرسپولیس تهران؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهدای قدس
داور: شاهین حاج بابایی کمکها: علیرضا ایلدروم- محمد راهی داور چهارم: یاسر همرنگ ناظر داوری: اسماعیل صفیری
* ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه فولادشهر
داور: حمید حاج ملک کمکها: قهرمان نجفی- فرهاد مروجی داور چهارم: سعید شمس ناظر داوری: حسین عسگری
