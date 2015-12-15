اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می‌شود که اسامی داوران بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ آذرماه

* استقلال تهران - صبای قم؛ ساعت ۱۶:۲۰، ورزشگاه آزادی

داور: احمد صالحی کمک‌ها: حسن ظهیری - رحیم شاهین داور چهارم: محمدرضا فغانی ناظر داوری: مسعود فلاح

* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز؛ ساعت۱۵، ورزشگاه تختی اهواز

داور: جمشید محمدی کمک‌ها: محمدرضا امینی- جلیل شعرانی داور چهارم: جواد محمدی ناظر داوری: حسن کامرانی فر

* نفت تهران - سايپـا البــرز؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی

داور: سعید بخشی زاده کمک‌ها: حمید غمزه- جهانبخش آرمان داور چهارم: محمدحسین ترابیان ناظر داوری: محمود رفیعی

جمعه ۲۷ آذرماه

* پدیده خراسان - سپاهان اصفهان؛ ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه ثامن

داور: رضا عادل کمک‌ها: علیرضا کناری- رسول ذورقی داور چهارم: جواد شرفی ناظر داوری: محمدعلی فروغی

* ملوان بندر انزلی - سیاه جامگان؛ ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه تختی

داور: امید سعیدفر کمک‌ها: حسن یوسفی- مهدی شفیعی داور چهارم: سعید رحیمی مقدم ناظر داوری: هدایت ممبینی

* گسترش فولاد - فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گسترش

داور: سیدمهدی سیدعلی کمک‌ها: جواد مداح - علی دودانگه داور چهارم: کمیل غلامی ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی

* راه آهن یزدان - پرسپولیس تهران؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهدای قدس

داور: شاهین حاج بابایی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم- محمد راهی داور چهارم: یاسر همرنگ ناظر داوری: اسماعیل صفیری

* ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان؛ ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه فولادشهر

داور: حمید حاج ملک کمک‌ها: قهرمان نجفی- فرهاد مروجی داور چهارم: سعید شمس ناظر داوری: حسین عسگری