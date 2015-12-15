بحران سوریه؛ محور دیدار «جان کری» با «ولادیمیر پوتین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم «جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره راهکارهای حل سیاسی بحران سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان این دیدار تأکید کرد: روسیه و آمریکا قادر هستند اقدامات بیشتری را درجهت حل بحران سوریه انجام دهند.

از سوی دیگر، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد: مسکو و واشنگتن به رایزنی ها در خصوص حل بحران سوریه ادامه می دهند.

وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاداتی که امروز از سوی طرف آمریکایی مطرح شد، قابل بررسی است.