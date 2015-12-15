اولویت اشتغال در پروژه های بزرگ هرمزگان باید با جوانان بومی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه از سال ۸۹ تا کنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت شده است، عنوان کرد: براساس قانون مصوب باید از محل فروش حامل های انرژی که طی این مدت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته ایم، یارانه پرداخت می شد، که نشان می دهد ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت کسری وجود داشته و از دیگر بخش ها تامین شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که از این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان باید ۵۰ درصد آن به عنوان یارانه نقدی پرداخت می شده و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش صنعت و تولید بوده که پرداخت نشده است.

استاندار هرمزگان افزود: با وجود این گرفتاری های اقتصادی، بودجه ای برای ایجاد اشتغال نمی ماند و بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک ها و پروژه های نیمه تمام نیز مشکلات دیگری است که با آن مواجه هستیم و باید راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.

جادری در ادامه با ابراز گلایه از مسئولان برخی پروژه ها و طرح های ملی در استان هرمزگان به دلیل به کار نگرفتن جوانان بومی و ساکن هرمزگان در این پروژه ها، اظهار داشت: متاسفانه با وجود این پروژه ها، شاهد بیکاری جوانان استان هرمزگان هستیم و مشاغل مربوط به مناطق آزاد نیز تاثیر چندانی در رفع بیکاری در هرمزگان نداشته که این امر آزار دهنده است.

وی تاکید کرد: افرادی که مسئول پروژه های بزرگ در هرمزگان هستند باید اولویت اشتغال را به نیروهای بومی اختصاص دهند و طرح های زیرمجموعه وزارت صنعت و نفت و دیگر پروژه های بزرگی که در هرمزگان در دست اجرا است، باید نتایج ملموسی برای رفع بیکاری در هرمزگان داشته باشد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی پیمانکاران پروژه های هرمزگان، نیروهای خود را از خارج استان تامین می کنند و ما در نشست هیئت دولت نیز درخواست کرده ایم که اولویت اشتغال باید برای نیروهای مستقر و بومی استان هرمزگان باشد.

جادری همچنین از رویکرد جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) در ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانواده ها قدردانی کرد و بیان داشت: توانمندسازی و خودکفایی نزدیک به ۴۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد آمار بی نظیری است که طی این سال ها در سطح کشور صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بانک های استان باید کمک کنند، اعتبارات و تسهیلاتی که برای استان می آید جذب شود و باز نگردد چون این تسهیلات حق مردم است.

استاندار هرمزگان بر استفاده از ظرفیت کمیته امداد در اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی تاکید کرد و گفت: استان هرمزگان تا کنون از این ظرفیت بی نصیب بوده که باید از آن بهره ببریم و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان نیز ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دارند که باید از آنها در هرمزگان استفاده کنیم.

جادری اضافه کرد: برای هرمزگان در برنامه ششم، توسعه دریامحور تعریف شده است و باید بتوانیم از این ظرفیت برای اشتغالزایی استفاده کنیم.