شناسایی ۸۵ مورد ابتلا به بیماری سالک در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرموند شامگاه سه شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان پلدختر با اشاره به شناسایی شش نفر مشکوک به ابتلا به بیماری آنفلوانزا در این شهرستان اظهار داشت: از این تعداد یک نفر از بیمارستان ترخیص و مابقی بستری هستند و با اقدامات درمانی به موقع و دقیق بهبود خواهند یافت.

فوتی ناشی از آنفلوانزا در پلدختر نداشته ایم

وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون هیچ گونه تلفات و هیچ مورد فوتی ناشی از آنفلوآنزا در شهرستان پلدختر نداشته ایم افزود: روند بهبود افراد بستری شده در بیمارستان رضایت بخش است.

وی گفت: از این افراد نمونه گیری شده و به استان و در نهایت به تهران ارسال شده که تا کنون جوابی دریافت نشده اما به طور قطع بیماری از نوع آ نخواند بود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پلدختر با بیان این که ارتقای آگاهی مردم موجب کاهش آسیب در شیوع بیماری آنفلوآنزا می شود، افزود: در بیماری آنفلوآنزا همیشه سه مورد تشخیص و درمان، پیشگیری و آموزش مد نظر است.

کرموند تصریح کرد: تشخیص و درمان دو بخش است که در آن نمونه گیری صورت می گیرد و نمونه به تهران فرستاده می شود و هنگامی جواب دریافت شد، مواردی که تحت درمان قرار می گیرد دارو و درمان آنها رایگان است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: ۲۸۵ دوز واکسن برای گروه های در معرض خطر مانند معلولان دارای ضایعات نخاعی اداره بهزیستی، پرسنل محیط زیست، دامپزشکی و بهداشت و درمان، بیماران دیالیزی، تالاسمی و اچ آی وی در نظر گرفته شده است.

منتظر دریافت واکسن آنفلوانزا هستیم

کرموند با بیان این که واکسن آنفلوآنزا باید اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه تزریق شود افزود: برای پیشگیری از این بیماری تزریق واکسن ضرورتی ندارد زیرا این واکسن بیشتر در مقابل آنفلوآنزای نوع فصلی کاربرد دارد و هم اکنون زمان تزریق این واکسن سپری شده است.

وی تصریح کرد: با این وجود در حال حاضر واکسن بیماری آنفلوآنزا موجود نیست و منتظر دریافت این واکسن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم نگران نباشند و به دنبال واکسن نروند گفت: یکی از نکات مهم و اساسی آموزش و مراقبت است به ویژه در مقابل گروه های در معرض خطر که می توانند ویروس آ را به راحتی در موسسات آموزش عالی، کارکنان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان منتقل کنند.

وی به راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوآنزا اشاره کرد و افزود: رعایت بهداشت فردی، بهترین راه پیشگیری است که افراد باید دست های خود را مرتب با آب و صابون و یا با مایع دستشویی به مدت ۴۰ تا ۶۰ ثانیه به طور کامل شستشو دهند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: افراد از دست دادن و نزدیک شدن به افراد ناقل خودداری کنند و با دست های آلوده مخاط چشم، دهان و بینی را لمس نکنند.

وی به علائم بالینی بیماری آنفلوآنزا اشاره کرد و افزود: سرفه، خلط های خونی و تب و لرز شدید از علائم ظاهری این نوع بیماری است که ابتدا به صورت سرماخوردگی ساده شروع می شود.

لزوم پیشگیری و خود مراقبتی در مقابل بیماری آنفلوانزا

وی از مردم خواست که توصیه های بهداشتی را رعایت کرده و در صورت بروز علائم این بیماری به مرکز بهداشت و درمان شهرستان مراجعه کرده و نگران نباشند.

کرموند افزود: مردم از مصرف آنتی بیوتیک خودسرانه پرهیز کنند زیرا بیماری آنفلو آنزا یک بیماری ویروسی و آندمیک است و آنتی بیوتیک روی آن بی تاثیر است.

وی گفت: افراد در مکان های عمومی و محیط های بسته تجمع نکنند و با حفظ فاصله، پوشاندن دهان و بینی خود، و دست ندادن و روبوسی نکردن از شیوع این بیماری جلوگیری کنند.

وی افزود: افراد از ترشحات مخاطی فرد مشکوک و سرماخورده که تا شعاع دو متری محیط را آلوده می کنند دوری کنند و در شرایط عادی نیز استفاده از ماسک ضرورتی ندارد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان به اندازه کافی برای شرایط خاص و بحرانی ماسک ذخیره کرده ایم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان امکانات درمانی وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست تنها پیشگیری و خود مراقبتی امر مهمی است که باید رعایت شود.

شناسایی ۸۵ مورد ابتلا به بیماری سالک در پلدختر

وی به بیماری سالک در شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: در سال ۹۳ و ۹۴ در شهرستان پلدختر مواردی بیماری سالک داشتیم که کانون های این سالها متفاوت بوده و در سال ۹۳ کانون این بیماری ۱۰ روستا بودند که پاک سازی شدند.

وی گفت: درسال ۹۴ در شهرستان پلدختر ۸۵ مورد به بیماری سالک مبتلا بودند که از این تعداد ۱۳ مورد خارج از شهرستان و مابقی از کانون های شهری و روستایی شهرستان شناسایی شدند و در این رابطه آموزش های لازم داده شده است.

کرموند به بحث شپش زدگی در شهرستان اشاره کرد وافزود: شپش زدگی مشکلی است که جامعه درگیر آن است و در بعضی از استان ها و شهرستان ها این مسئله پر شیوع و در بعضی دیگر کم شیوع است.

وی تصریح کرد: شهرستان پلدختر از نظر شپش زدگی جز شهرستان های کم شیوع است اما همین خود زنگ خطری به حساب می آید.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: چنانچه برنامه ها به صورت مدون و منسجم و با محوریت خاص پیش نروند ممکن است این بیماری مشکل زا شود.

وی افزود: جمعیت در معرض خطر این بیماری دانش آموزان هستند که در خانواده به صورت تجمعی زندگی می کنند و در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی ممکن است در بین دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و آینده شپش زدگی شیوع پیدا کند.