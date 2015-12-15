اجرای طرح نسیم بهشت در مدارس هسته مرکزی شهر تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید محمدی قائم مقام شهرداری منطقه ۱۱ توجه به هویت اعتقادی ساکنین محله های مرکزی شهر تهران را که پیشینه مذهبی قابل توجهی دارند ؛ حائز اهمیت دانست و از همین رو فعالیت های فرهنگی در سطح محله ها را برمبنای نیازهای شهروندان و علاقمندی خانواده ها برای تربیت فرزندان ؛ از مهم ترین اولویت های برنامه ریزی فرهنگی عنوان کرد.

به گفته محمدی اجرای طرح نسیم بهشت در مدارس سطح منطقه ۱۱همزمان با فرارسیدن ماه ربیع با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی آغاز شده است.

او افزود: در اجرای این طرح ارتقای سطح اطلاعات مذهبی، پاسخ به سوالات شرعی شهروندان و دانش آموزان تهرانی، آشناسازی اقشار مختلف جامعه با مسائل مذهبی وترویج فرهنگ دینی بین خانواده ها و دانش آموزان دنبال می شود.

قائم مقام شهرداری منطقه ۱۱ با بیان این که اجرای طرح نسیم بهشت به صورت مستمر به کار خود ادامه می دهد، خاطر نشان کرد: در این طرح کارشناسان مذهبی با حضور در تمامی مدارس سطح منطقه به صورت چهره به چهره به دانش آموزان و خانواده آن ها مشاوره مذهبی ارائه می دهند.

پیش از این نیز طرح نسیم بهشت به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی در اماکن عمومی سطح منطقه از جمله بوستان ها و مراکز فرهنگی و هنری به اجرا در آمده بود.