بیانی متفاوت از هنر با مواد دور ریختنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه احمدی خواه با اعلام این مطلب افزود: این جشنواره به یکی از گرایش‌های هنری معاصر می‌پردازد که در پیوند با نقاشی، مجسمه‌سازی و... به بیانی متفاوت از هنر شکل یافته از مواد دورریختنی، زباله و پسماندهای شهری می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی این نمایشگاه اتاق خواب کودک دختر است، اضافه کرد: این نمایشگاه با هدف استفاده بهينه از پسماندهاي خشك باارزش شامل وسايل و مواد پلاستيكي و فرهنگ سازي و آموزش به گروههاي سني مختلف بويژه دانش آموزان و زنان خانه دار برگزار مي شود.

رئیس اداره بانوان منطقه ۷ با تاکید بر اینکه این جشنواره از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ آذر ماه برگزار می شود، یادآور شد: یکی از موضوعاتی که همیشه در رابطه با ابداعات مطرح بوده و اولین عامل اصلی در آن به شمار می رود موضوع خلاقیت و اینکه ذهن خلاق همواره به دنبال تولید است، اما گاهی این تولید از وسایل کاملا بازیافتی و به تعبیری دیگر غیرقابل استفاده است.

به گفته وی تمایل این هنر به خلق آثار هنری متشکل از مواد طبیعی و دورریز است، به گونه‌ای که اشیاء ساخته شده از این مواد دورریز با نگاه خلاق و دستان پرتوان هنرمندان این مرز و بوم، سبب تقویت باورها و ارزش‌های دینی از جمله قناعت و صرفه‌جویی شده و تأثیر به سزایی بر جامعه و محیط‌زیست می‌گذارد.

احمدی خواه با بیان اینکه این جشنواره همزمان با اجرای آن در دیگر مناطق شهر تهران در منطقه ۷ نیز برگزار می شود، تصریح کرد: ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف، توجه به نقش کلیدی زنان به عنوان مدیران خانه و ارتقاء سطح فرهنگ مصرف در خانواده، ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس، پرهیز از تجمل گرایی، مصرف زدگی و اسراف و توسعه و ترویج استفاده بهینه از پسماندهای شهری و دوریزها از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.