لزوم توسعه صادرات غیر نفتی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سواری شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، به موضوع توسعه و شتاب دادن تعاون و ثبت شرکتهای تعاونی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع دیگر فصل سوم، سیاستهای توسعه بخش تعاون در سند چشمانداز است.
وی بيان کرد: بخش تعاون در اقتصاد کشور عملا نتوانسته به اهداف ترسیم شده خود دست یابد و امروز بخش تعاون در این زمینه نتوانسته بیش از پنج درصد را جذب کند.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان تعداد شرکتهای تعاونی موجود در استان زنجان را سه هزار و ۸۵۶ شرکت عنوان کرد و گفت: از این تعداد دو هزار و ۵۴۷ شرکت تعاونی فعال هستند و این شرکتهای تعاونی برای ۲۶ هزار نفر هم اشتغالزایی ایجاد کردند.
سواری تاکید کرد: در موضوع فعالیت این شرکتها دولت دخالتی در فعالیت و موضوعات آنها ندارد.
وی به مشکلات شرکت های تعاونی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در ثبت شرکتهای تعاونی مشکلاتی وجود دارد و برای حل این مشکل ثبت شرکت و اخذ مجوز لازم باید از اختیار دولت خارج شود.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان تصریح کرد: ۱۲ اتحادیه و یک اتاق تعاون (در شهرستان خدابنده) در استان زنجان فعالیت می کنند و این اتحادیه ها در مباحث دانش بنیان، کشاورزی، صنایع تولیدی و شیمیایی، کشاورزی و دامپروری، مصرف، سهام عدالت و سایر مشغول به فعالیت هستند.
سواری تصریح کرد: بخش کشاورزی با هزار و ۷۳ شرکت تعاونی بیشترین شرکت را دارد ضمن اينكه در حال حاضر ۵۴۸ تعاونی خدماتی، ۴۲۹ تعاونی صنعتی، دو هزار و ۲۰۵ تعاونی چندمنظوره و ۸۶ تعاونی مسکن در استان زنجان فعالیت میکند.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان افزود: با توجه به فرصتهای سرمایهگذاری در زنجان، در دو سال اخیر به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی دفتر اتاق تعاون استان زنجان در سوئد راه اندازی شد.
سواری به توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد و یادآور شد: در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، اتاق تعاون استان زنجان با همکاری چند شرکت پایگاهی در سلیمانیه عراق ایجاد كرده و اقدامات موثری در این مرکز انجام شده و شرکتهای فعال در حوزه تجارت و صادرات، نمونه کارهای خود را به این سامانه ارائه کردهاند.
رئیس اتاق تعاون استان زنجان گفت: در حال حاضر بیشترین شرکتهاي تعاونی استان زنجان در خدابنده و بعد از آن در شهرستان زنجان فعال هستند.
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