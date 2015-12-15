استقبال بان کی مون از برگزاری مذاکرات صلح یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل متحد در بیانیه رسمی خود از برگزاری مذاکرات صلح یمن در کشور سوئیس استقبال کرد.

بان کی مون در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی سازمان ملل منتشر شد بر لزوم پیگیری روند صلح یمن تاکید و از شروع مذاکرات با حضور اسماعیل شیخ احمد نماینده ویژه این سازمان در مذاکرات سوئیس استقبال کرد.

آمانو در این بیانیه گفت تنها راه پایان دادن به رنج مردم یمن و پایان جنگ داخلی در این کشور گفتگوی مستقیم و صلح آمیز بین طرفهای درگیر است. وی همچنین از توقف کامل درگیری ها در یمن استقبال کرد و از طرفهای درگیر خواست به توافق های متقابل در مذاکرات صلح پایبند باشند.

آمانو با اشاره به نامه فعالان حقوق بشر زن در یمن خطاب به مسئولان سازمان ملل یادآور شد: در آینده سیاسی یمن زنان باید نقش فعالی داشته باشند.

دبیر کل سازمان ملل همچنین از تمامی کشورهای منطقه خواست زمینه پیشرفت مذاکرات صلح را فراهم کنند.