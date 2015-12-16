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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۳:۵۴

واکنش صهیونیست ها به ارزیابی نهایی آژانس از برنامه هسته ای ایران

واکنش صهیونیست ها به ارزیابی نهایی آژانس از برنامه هسته ای ایران

رژیم صهیونیستی در بیانیه ای به گزارش نهایی آژانس انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رژیم صهیونیستی در واکنش به گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته ای ایران نسبت به این مسئله هشدار داد.

صهیونیستها ساعاتی پس از انتشار گزارش آژانس و مختومه اعلام شدن پرونده PMD در بیانیه ای مدعی شد: باید به برنامه هسته ای ایران هنوز شک داشت و نباید به سادگی از آن گذشت.

 وزارت خارجه رژیم اسرائیل اعلام کرد: گزارش آژانس درباره پرونده هسته ای ایران به روشنی ثابت می کند که این کشور درصدد دستیابی به سلاح هسته ای بوده است و فعالیت های آن قبل از ۲۰۰۳ این مسئله را روشن می کند.

در بیانیه صهیونیستها آمده است: نباید به ایران اعتماد کرد چون آنها یک دهه به دنبال سلاح هسته ای بوده اند. از سوی دیگر بعد از گزارش نهایی آژانس درباره پرونده هسته ای ایران کشورهای اروپایی از این گزارش استقبال کردند.

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس گزارش آژانس را زمینه ساز اجرای کامل برجام و حذف تحریم های اقتصادی علیه ایران دانست.

کد مطلب 3001130

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