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۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۴:۳۸

سامانتا پاور مدعی نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران شد

سامانتا پاور مدعی نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران شد

نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران مدعی شد تهران قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده آمریکا در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی در نشست شورای امنیت درباره کمیته تحریم ۱۷۳۷ که به بررسی سه ماهه نقض های احتمالی ایران از قطعنامه های شورای امنیت می پردازد، گفت: ایران با توجه به توافق برجام، گام های کلیدی از جمله کاهش سانتریفوژهایش و تلاش برای انهدام نود و هشت درصد اورانیوم غنی سازی شده اش برداشته است.

وى در بخش دیگری از سخنانش گفت: قطعنامه های شورای امنیت در ماه های اخیر نقض شده اند، برای مثال در اکتبر گذشته ایران موشک بالستیکی را پرتاب کرد که واضح است آن موشک قادر به حمل سلاح اتمی بود، قطعنامه ۱۹۲۹ هنوز هم در حالت اجرایی قرار دارد و این قبیل اقدامات را ممنوع کرده است.

کد مطلب 3001135

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