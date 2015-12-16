کشته شدن ۱۵ نیروی وفادار به منصور هادی در شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از فرماندهان نظامیان وابسته به «عبد ربه منصور هادی» از کشته شدن دست کم ۱۵ نفر از این نیروها در استان مارب واقع در شرق یمن خبر داد.

وی مدعی شد این عده در حملات کمیته های مردمی یمن کشته شده اند. این در حالی است که همزمان با آغاز مذاکرات یمن در سوئیس، آتش بس سه روزه در این کشور به اجرا گذاشته شده است.

پیش از این سخنگوی ارتش یمن از نقض آتش بس از سوی مزدوران سعودی خبر داده بود. از سوی دیگر انصارالله یمن از درخواست سازمان ملل برای برقراری آتش بس در مناطق درگیری این کشور استقبال کرده است.