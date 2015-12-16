به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبهزاده اظهار داشت: برای حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی بیشمار و ارزشمندی که در استان ایلام وجود دارد، باید مردم نیز وارد کار شوند.
وی با بیان اینکه در هر کاری که با مشارکت مردم انجام شود، به طور قطع موفقیت بیشتری به دست میآید، افزود: در استان ایلام شش انجمن و سازمان مردم نهاد فعال در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام عنوان کرد: بهزودی خانه تشکلها در قلعه والی یا کاخ فلاحتی شهر ایلام تاسیس میشود.
وی با تأکید بر برگزاری مستمر جلسات سازمانهای مردم نهاد با اداره میراث فرهنگی، تصریح کرد: باید جلسات به صورت ماهانه برگزار شود که بتوان امور را به خوبی پیگیری کرد.
شنبهزاده تصریح کرد: برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با حفاظت آثار فرهنگی، تاریخی و توسعه و گسترش امور گردشگری و حفاظت از میراث معنوی و محلی استان در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: انجام پروژههای نوروز که به صورت مشترک است نیز باید بهزودی در دستور کار قرار گیرد و سازمانهای مردم نهاد میتوانند در این زمینه کمک شایانی به ما داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام عنوان کرد: آموزش عمومی در سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی نیز توسط افرادی که در سازمانهای مردم نهاد حضور دارند انجام میشود که اقدامی بسیار شایسته است.
وی با بیان اینکه انجمنهای مردمی بازوی دولت هستند، تصریح کرد: طرح میراث مهربانی نیز به صورت جدی در استان ایلام اجرا میشود و امیدواریم بتوانیم به خوبی از میراث فرهنگی خود حفاظت کنیم.
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