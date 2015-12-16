تیم جودو قزوین عازم رقابت های قهرمانی كشور می شود

اردشیر موحد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم جودو استان با ٩ ورزشكار در ٧ وزن برای این رقابت ها عازم می شود.

وی بابیان اینکه با تركیب اعزامی امید كسب مدال داریم افزود: آرش قربانی، حمیدرضا بهرامی و بهزاد عبادی و بهادر محرمی تركیب سبک وزن استان را تشكیل می دهند.

موحد دانش عنوان کرد: بهزاد محرمی، سعیدمرادی، علیرضا شیری، رامین صفویه و مرتضی میرزاحسینی هم به عنوان دسته سنگین وزن با حریفان سرشاخ می شوند.

رئیس هیئت جودو استان قزوین یادآور شد: حمیدفرمانی به عنوان سرپرست، اصغر مددی بعنوان مربی و اردشیرموحددانش بعنوان سرمربی تیم استان در این رقابت ها بوده و حمید حیدری به عنوان داور قزوینی در این رقابت ها قضاوت می كند.

موحد دانش افزود: رقابت های جودو قهرمانی كشور پنجشنبه و جمعه به میزبانی فولاد شهر اصفهان برگزار می شود.