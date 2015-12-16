به گزارش خبرنگار مهر، نصر الله شفیعی صبح چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی ستاد دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: این انقلاب در بین انقلاب‌هایی که تا کنون روی داده است بی‌نظیر بوده چرا که پس از گذشت بالغ بر ۳۷ سال همچنان روحیه انقلابی در بین مردم و مسئولان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه رهبری صحیح این انقلاب یکی از نقاط مثبت این ماندگاری بوده است، افزود: یکی از صحنه‌هایی که بیانگر عزت و تداوم نظام می‌شود راهپیمایی روز ۲۲ بهمن است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان بوشهر با بیان اینکه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی هر چه پرشورتر برگزار شود می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اقتدار نظام باشد، گفت: حضور مردم در صحنه راهپیمایی بزرگ‌ترین فرصت برای حفظ ارزش‌ها و نظام است.

شفیعی اظهار کرد: در همین راستا برای هرچه بهتر برگزار کردن این برنامه عظیم، کمیته ۲۰ گانه دهه فجر در استان راه‌اندازی شد تا برای اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و بصیرت‌افزایی برنامه‌ریزی کنند.

وی بیان کرد: انقلاب ما تنها برای شیعه‌های کشور نبوده و باید در مراسم بزرگداشت دهه مبارک فجر و دیگر مناسبت‌های انقلابی از مشارکت اهل سنت استفاده کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌های دهه فجر امسال با شعار تداوم اقتدار و عزت انقلاب اسلامی در پرتو ولایت‌مداری، همدلی و همزبانی دولت و ملت برگزار می‌شود.

شفیعی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، هر روز از روزهای دهه مبارک فجر عنوان خاص خود را دارد و برنامه‌های هر روز طبق نام‌گذاری برگزار می‌شود.

وی گفت: یکی از مهمترین مواردی که باید به آن تاکید داشته باشیم، شعار مرگ بر آمریکا است چرا که این شعار نباید در کشور پاک و فراموش شود.