سویا و اسپانیول از سد حریفان خود گذشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سویا سه شنبه شب در دور رفت مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا به مصاف لوگرونس رفت و این تیم را در پایان ۲ بر صفر پشت سر گذاشت. چیرو ایموبیله (۱۵) و خوزه آنتونیو ریس (۳۷) دو گل تیم سویا را به ثمر رساندند تا این تیم نتیجه ای خوب را رقم بزند.

تیم اسپانیول نیز در زمین خود پذیرای لوانته بود که در پایان این تیم را ۲ بر یک شکست داد. ورزا در دقیقه ۷ گل نخست بازی را برای لوانته به ثمر رساند اما اسپانیول با فشاری که روی دروازه حریف وارد کرد با دو گل بورگی (۱۵) و فیلیپه کایسدو (۵۲) نتیجه را به سود خود تغییر داد.

در یک بازی دیگر تیم های خیخون و بتیس به تساوی پرگل ۳ بر ۳ دست یافتند و دپورتیوو لاکرونیا که اوایل هفته در ورزشگاه نیوکمپ تیم بارسلونا را ۲ بر ۲ متوقف کرده بود در ورزشگاه خانگی خود برابر تیم گمنام لاگوسترا یک بر یک مساوی شد.