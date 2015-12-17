سه گلستانی به اردوی تيم ملی دوچرخه سواری كوهستان دعوت شدند

مجتبی زنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: نخستین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری كوهستان در دو بخش دانهیل و كراس كانتری از روز یكشنبه ۲۹ آذرماه در كمپ تیم های ملی در تهران برگزار می شود.

زنگی افزود: در بخش دانهیل ۱۸ بازیكن به این اردو دعوت شده اند كه نام دو بازیكن در رده جوانان و یك بازیكن در بزرگسالان از گلستان به چشم می خورد.

وی بیان كرد: بر این اساس، محمد جاویدبخت و علی گلشن در رده جوانان و محمدتقی محمدنیا در رده بزرگسالان هرسه از شهرستان گرگان به این اردو دعوت شده اند.

وی خاطرنشان كرد: محمدنیا یكی از دوچرخه سواران مطرح بخش دانهیل در كشور است كه سال گذشته نیز به اردوی تیم ملی دعوت شده بود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری گلستان تصریح كرد: دانهیل گلستان در سطح كشور جایگاه مناسبی دارد و در مجموع سه مرحله لیگ و چهار مرحله قهرمانی كشور تیم جوانان استان مقام نخست و تیم بزرگسالان مقام سوم را به دست آورده بود.